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Đời sống

TP. Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ chế bảo vệ, chăm sóc trẻ em

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(HTV) - Trước thực trạng hơn 2,52 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có gần 10.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ sở trợ giúp công lập và ngoài công lập.

Tại Hội nghị tham vấn, đối thoại do Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố tổ chức, các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ sở trợ giúp xã hội.

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Các đại biểu tham dự hội nghị tham vấn, đối thoại về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Theo báo cáo của Sở Y tế, TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 2,52 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, gần 10.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 12.800 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Toàn Thành phố hiện có 9 cơ sở bảo trợ xã hội công lập và 62 cơ sở ngoài công lập có giấy phép, đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 3.100 trẻ em.

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở trợ giúp trẻ em và tổ chức xã hội đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Các ý kiến tập trung kiến nghị Thành phố có cơ chế hỗ trợ kinh phí phù hợp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

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Hội nghị tập trung trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường phối hợp, rà soát việc cấp giấy tờ tùy thân, bảo đảm trẻ em được thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Thành phố cần chú trọng công tác phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; quan tâm hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tăng cường bảo vệ trẻ trên môi trường mạng. Đây là những nội dung cần được triển khai đồng bộ nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ, kịp thời hỗ trợ trẻ em khi phát sinh vấn đề.

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Đại diện các cơ sở trợ giúp trẻ em chia sẻ những khó khăn trong quá trình hoạt động

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp, chuyển tuyến và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức; đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác trẻ em. Đối với các cơ sở ngoài công lập và tổ chức xã hội, cần xây dựng cơ chế phù hợp để phát huy vai trò tham gia, hướng đến hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.

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Các đại biểu trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Việc tăng cường kết nối giữa các cơ sở trợ giúp công lập và ngoài công lập được kỳ vọng góp phần hình thành mạng lưới hỗ trợ đồng bộ, giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc kịp thời, đầy đủ hơn.

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