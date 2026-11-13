Xe máy lao qua kênh ở Cà Mau, người phụ nữ may mắn thoát nạn

Ngày 13/11, lãnh đạo UBND xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến một phụ nữ điều khiển xe máy sau khi uống rượu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 12/11, bà L.T.P., 57 tuổi, trú tại ấp Ô Rô, xã Phan Ngọc Hiển, điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến lộ Bờ Nam Sông Đốc, hướng về Mũi Tàu tập kết ra Bắc.

Khi đến khu vực trên, do không làm chủ được tốc độ, chiếc xe máy bất ngờ lao qua một con kênh nhỏ, văng sang bờ đối diện và rơi xuống bãi bùn ven rặng cây mắm. Rất may, người phụ nữ chỉ bị xây xát vùng mũi, không bị thương tích nghiêm trọng.

Chiếc xe máy của người phụ nữ 57 tuổi lao qua con kênh nhỏ, văng sang bờ đối diện và mắc kẹt trên bãi bùn ven rặng cây mắm trong đêm 12/11 tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để ghi nhận và xử lý vụ việc theo quy định.

Các đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Bên cạnh những bình luận về tình huống tai nạn hy hữu, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại trước nguy cơ mất an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia.