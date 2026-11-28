Tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng cho người mua nhà

Sau nhiều năm chờ đợi, cư dân chung cư Thủy Tiên, phường Vũng Tàu, đang kỳ vọng sớm nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Việc hoàn tất thủ tục này không chỉ giúp người dân an tâm về tài sản mà còn tạo điều kiện thực hiện các quyền giao dịch, thế chấp và huy động vốn theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi người mua nhà, giúp tài sản được khai thác đầy đủ giá trị, tăng khả năng giao dịch, thế chấp và huy động vốn, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung rà soát các dự án tồn đọng, phân loại từng nhóm vướng mắc để có hướng xử lý phù hợp. Trọng tâm là tháo gỡ các nút thắt liên quan đến pháp lý dự án, nghĩa vụ tài chính về đất đai và thủ tục hành chính.

TP. Hồ Chí Minh rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại chung cư Thành Thái (phường Diên Hồng)

Ông Trần Việt Cường - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuthiem Group, cho biết doanh nghiệp có 5 dự án tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó 3 dự án đã được cấp sổ nhờ sự hỗ trợ của tổ công tác. Theo ông Cường, thay vì phải đến từng cơ quan để giải quyết thủ tục, doanh nghiệp có thể trao đổi các vướng mắc trong buổi làm việc với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành có thẩm quyền.

Gắn nguồn lực đất đai với quy hoạch và nhu cầu nhà ở

TP. Hồ Chí Minh chú trọng khai thác nguồn lực đất đai gắn với quy hoạch, hạ tầng và nhu cầu nhà ở phù hợp khả năng chi trả

Bên cạnh việc xử lý pháp lý, khả năng chi trả của người mua cũng là vấn đề được doanh nghiệp quan tâm. Ông Phạm Văn Thái - Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), cho biết doanh nghiệp định hướng tập trung vào các sản phẩm phù hợp túi tiền, có pháp lý rõ ràng.

Ở góc độ phát triển đô thị, ông Đặng Phúc Nguyên - Giám đốc kinh doanh Công ty Bất động sản Sunny Land, cho rằng Nhà nước và doanh nghiệp có thể phối hợp phát triển các khu đô thị vệ tinh với hạ tầng kỹ thuật, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và giao thông thuận tiện. Đây là một hướng để người trẻ, các gia đình có thu nhập vừa phải tiếp cận sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính.

Theo chỉ tiêu được Chính phủ giao, TP. Hồ Chí Minh phát triển 181.257 căn hộ trong giai đoạn 2026–2030. Để nguồn lực đất đai góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển, Thành phố đặt trọng tâm vào quản lý, quy hoạch và khai thác giá trị đất gắn với hạ tầng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc quy hoạch không gian, phân vùng phát triển nhằm phát huy nguồn lực đất đai phục vụ kinh tế. Theo định hướng này, Thành phố hướng đến nâng cao giá trị đất đai thông qua quy hoạch, hạ tầng và đổi mới sáng tạo, thay vì chỉ khai thác tài nguyên theo chiều rộng. Đây cũng là một trong những hướng đi gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP. Hồ Chí Minh.

Từ niềm vui của những cư dân sắp được cầm trên tay tấm sổ hồng đến kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp, có thể thấy quy hoạch không gian đô thị đồng bộ gắn cơ chế thông thoáng là chìa khóa then chốt để tháo gỡ các điểm nghẽn lớn, góp phần khơi thông thị trường, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế TP.