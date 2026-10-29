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Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng kinh tế gắn kết toàn cầu

THU HIẾU, HỒ ĐỨC, TUẤN NGỌC, MINH KHANG
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(HTV) - Trước những biến động địa chính trị và sự tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu, năng lực cạnh tranh ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, tiêu chuẩn phát triển bền vững và hợp tác dài hạn. Trước thay đổi này, việc xây dựng các khuôn khổ đối thoại thực chất giúp các quốc gia nhận diện lợi thế, thách thức và cơ hội hợp tác.

Tại phiên tham luận và đối thoại chuyên sâu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, đại diện các bộ, ngành, tổ chức và doanh nghiệp quốc tế trao đổi về chủ đề “Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Trong đó, các ý kiến nhấn mạnh tác động của những biến động địa chính trị, đồng thời đề cập vai trò ngày càng lớn của đột phá công nghệ và các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đối với khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng gắn kết toàn cầu - Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng gắn kết toàn cầu - Ảnh 2.

Phiên tham luận và đối thoại chuyên sâu tập trung vào khuôn khổ hợp tác trong bối cảnh kinh tế thế giới tái cấu trúc

Đáng chú ý, quan điểm về lựa chọn điểm đến đầu tư cũng đang thay đổi. Theo thông điệp được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nêu tại phiên tham luận, quyết định đầu tư hiện không chỉ dựa trên chi phí mà còn phụ thuộc vào mức độ an toàn, tính linh hoạt và khả năng hình thành các liên kết chiến lược dài hạn.

TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng phát huy vai trò đầu tàu kinh tế

Bên cạnh những thay đổi trong dòng vốn đầu tư, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang tác động trực tiếp đến phương thức sản xuất, tiêu chuẩn thị trường và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây là những vấn đề đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, đồng thời tăng cường kết nối giữa các nguồn lực trong nước với đối tác quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng gắn kết toàn cầu - Ảnh 3.
TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng gắn kết toàn cầu - Ảnh 4.

Các đại biểu trao đổi về công nghệ, tiêu chuẩn ESG và khả năng tăng cường hợp tác trong chuỗi giá trị toàn cầu

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, kinh tế Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đan xen. Trước yêu cầu đó, ông đề nghị TP. Hồ Chí Minh phát huy vị thế đô thị đầu tàu kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo, tận dụng cơ hội để kết nối và chuyển hóa các nguồn lực hợp tác quốc tế.

Không chỉ là điểm hội tụ của dòng vốn, tri thức và công nghệ khu vực, TP. Hồ Chí Minh đồng thời hướng đến trở thành một cực tăng trưởng uy tín, có trách nhiệm và sẵn sàng hội nhập cùng các đối tác quốc tế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng

Theo định hướng này, TP. Hồ Chí Minh không chỉ hướng đến thu hút dòng vốn mà còn cần mở rộng khả năng tiếp nhận tri thức, công nghệ và phát triển các mối quan hệ hợp tác có giá trị dài hạn.

Công nghệ và tiêu chuẩn ESG định hình lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế

Đồng thời, phiên đối thoại cũng đặt ra yêu cầu tăng cường sự thấu hiểu giữa các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp về nhu cầu, lợi thế, thách thức cũng như nguồn lực của mỗi bên. Việc nhận diện những điểm giao thoa được xem là cơ sở để hình thành các chương trình hợp tác phù hợp với bối cảnh mới.

TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng gắn kết toàn cầu - Ảnh 5.

Các đại biểu đến tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Bên cạnh đó, khi công nghệ và tiêu chuẩn ESG ngày càng trở thành điều kiện quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, năng lực thích ứng với các yêu cầu mới có ý nghĩa đối với khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh. Vì vậy, kết nối quốc tế cần hướng đến những nội dung hợp tác cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế thay vì chỉ dừng ở trao đổi định hướng.

Phiên tham luận và đối thoại chuyên sâu đã góp phần chuyển hóa tầm nhìn của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 thành khuôn khổ hành động, tạo nền tảng kết nối giữa các cực tăng trưởng và tìm kiếm những hướng hợp tác mới.

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