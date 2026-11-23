Toàn cảnh Hội nghị Vietnam Semiconductor Summit 2026, nơi kết nối các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong lĩnh vực bán dẫn

Ngày 23/11, Hội nghị Vietnam Semiconductor Summit 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, đại diện các cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ, cùng thảo luận những định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Được tổ chức lần đầu tiên, hội nghị tập trung vào những xu hướng công nghệ quan trọng như đóng gói quang học tiên tiến, phát triển hạ tầng silicon phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn chất lượng cao. Đây được xem là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực công nghệ và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu của Việt Nam.

Tập trung phát triển thiết kế chip chuyên dụng

Phát triển công nghiệp bán dẫn được xác định là một trong những định hướng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ cao

Tại hội nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố những định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo ông Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam cần tập trung vào các lĩnh vực thiết kế chip, đóng gói và kiểm định, đồng thời đẩy mạnh phát triển các dòng chip chuyên dụng, lấy ngành công nghiệp điện tử làm thị trường đầu ra cho sản phẩm bán dẫn.

Ông Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Định hướng này nhằm phát huy năng lực thiết kế, nguồn nhân lực công nghệ và từng bước hình thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số và công nghệ kết nối ngày càng phát triển, nhu cầu đối với các dòng chip chuyên dụng cũng mở ra những cơ hội mới. Việc lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, gắn kết hoạt động nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn được xem là hướng đi quan trọng để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị bán dẫn.

TP. Hồ Chí Minh hướng đến trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo bán dẫn

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành phố không chỉ là nơi tập trung nguồn nhân lực mà cần từng bước trở thành trung tâm nghiên cứu, thiết kế, đổi mới sáng tạo và kết nối hệ sinh thái bán dẫn quốc tế.

ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh xác định chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư sang chủ động kiến tạo hệ sinh thái, từ cam kết chính sách sang hành động cụ thể, lấy hiệu quả đầu tư và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp làm thước đo.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực bán dẫn chất lượng cao, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo, thực hành và nghiên cứu. Qua đó, từng bước hình thành đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có trình độ quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp bán dẫn.

TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển hệ sinh thái bán dẫn đồng bộ, gắn nghiên cứu khoa học với đổi mới sáng tạo và ứng dụng thực tiễn

Cùng với phát triển nguồn nhân lực, Thành phố định hướng tạo điều kiện để các tập đoàn công nghệ mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), xây dựng các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và thúc đẩy hoạt động thiết kế chip phục vụ trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, hạ tầng viễn thông cùng những lĩnh vực công nghệ chiến lược.

TP. Hồ Chí Minh cũng chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng công nghệ. Trong đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, phát triển hạ tầng số và không gian nghiên cứu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hệ sinh thái bán dẫn phát triển đồng bộ, hiện đại.

Nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Đặc biệt, Thành phố sẽ thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn quốc tế.

Theo thông tin tại hội nghị, cả nước hiện có khoảng 60 - 70 doanh nghiệp thiết kế chip với khoảng 7.000 kỹ sư. Trong đó, khoảng 85% lực lượng kỹ sư thiết kế chip tập trung tại TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh hướng đến trở thành trung tâm nghiên cứu, thiết kế và đổi mới sáng tạo bán dẫn, góp phần nâng cao vị thế công nghệ Việt Nam

Đây là lợi thế quan trọng về nguồn nhân lực, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiên phong của Thành phố trong việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Thông qua việc thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, đầu tư hạ tầng và kết nối doanh nghiệp, TP. Hồ Chí Minh hướng đến hình thành hệ sinh thái bán dẫn có năng lực cạnh tranh, từng bước chuyển hóa tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành sản phẩm, giá trị kinh tế thực chất, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.