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Thời sự

TP. Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh hợp tác xuất khẩu nông sản Mỹ đạt 5,6 tỷ USD

TRẦN HÙNG, NGUYỄN QUỐC, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Đêm tiệc tôn vinh hợp tác nông nghiệp Việt - Mỹ vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò trụ cột của ngành nông nghiệp và mở ra định hướng hợp tác công nghệ cao giữa hai bên.

Trụ cột thiết thực trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Tối qua tại TP. Hồ Chí Minh, tiệc chiêu đãi tôn vinh quan hệ đối tác nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ đã diễn ra. Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

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Việt Nam vươn lên nhóm 10 thị trường hàng đầu, trong khi Hoa Kỳ giữ vững vị trí là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong thương mại nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ khi xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam tăng đột phá 45%, chạm mốc 5,6 tỷ USD và đưa Việt Nam vươn lên nhóm 10 thị trường hàng đầu. Trong khi đó, Hoa Kỳ tiếp tục giữ vững vị trí là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam.

Với tính chất bổ trợ linh hoạt từ nguyên liệu đầu vào bông, đậu tương, bắp đến các sản phẩm nông sản, thủy sản thế mạnh, hợp tác nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột thiết thực, đầy sức sống của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ và phát triển nông nghiệp đô thị

Tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với lợi thế cảng biển, logistics và mạng lưới bán lẻ rộng lớn, Thành phố sở hữu điều kiện thuận lợi để vươn lên thành đầu mối tiếp nhận, chế biến và phân phối nông sản, thực phẩm cho cả khu vực phía Nam.

TP. Hồ Chí Minh: ẩy mạnh hợp tác xuất khẩu nông sản Mỹ đạt 5,6 tỷ USD - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh: ẩy mạnh hợp tác xuất khẩu nông sản Mỹ đạt 5,6 tỷ USD - Ảnh 3.
TP. Hồ Chí Minh: ẩy mạnh hợp tác xuất khẩu nông sản Mỹ đạt 5,6 tỷ USD - Ảnh 4.

TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng hợp tác chặt chẽ với các đối tác Hoa Kỳ trong các lĩnh vực nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2026

Định hướng phát triển nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2026 - 2030, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng hợp tác chặt chẽ với các đối tác Hoa Kỳ trong các lĩnh vực giống cây trồng, công nghệ sinh học và chuyển giao công nghệ. Lãnh đạo Thành phố cũng bày tỏ mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để nông sản chủ lực của Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Mỹ, hướng tới một nền thương mại song phương phát triển cân bằng và cùng có lợi.

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