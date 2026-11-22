Trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng tài sản hay ủy quyền, giấy tờ giả mạo có thể gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Trước những rủi ro này, công chứng điện tử được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng kiểm tra, xác thực thông tin, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình giải quyết các thủ tục dân sự.

Công chứng điện tử: Dễ đối soát dữ liệu, hạn chế nguy cơ giả mạo giấy tờ

Thực tế tại các tổ chức hành nghề công chứng cho thấy, hành vi giả mạo giấy tờ ngày càng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác xác minh hồ sơ. Những giấy tờ bị làm giả không chỉ là căn cước, văn bằng, chứng chỉ mà còn có chữ ký và giấy ủy quyền, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các bên tham gia giao dịch.

Hoạt động công chứng góp phần bảo đảm tính pháp lý và quyền lợi của các bên trong giao dịch dân sự

Bà Nguyễn Thị Thu Dung - Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Thu Dung chia sẻ: “Có những trường hợp mang đến căn cước, văn bằng, chứng chỉ giả, thậm chí giả mạo chữ ký và giấy ủy quyền. Các tổ chức hành nghề công chứng đã phối hợp với cơ quan công an để phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật”.

Hiện nay, hệ thống dữ liệu công chứng tại TP. Hồ Chí Minh được đồng bộ, cho phép công chứng viên truy cập, tra soát và đối chiếu thông tin trong quá trình xử lý hồ sơ. Những chi tiết sai lệch dù nhỏ cũng có thể trở thành dấu hiệu để tiếp tục kiểm tra, xác minh, thay vì chỉ dựa vào việc quan sát giấy tờ được xuất trình.

Hệ thống dữ liệu công chứng hỗ trợ tra cứu, đối chiếu thông tin và phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ

Bên cạnh đó, việc sử dụng thông tin định danh điện tử VNeID mức 2 tạo thêm cơ sở để công chứng viên đối soát danh tính người thực hiện giao dịch. Theo bà Dung, khi dữ liệu được đồng bộ và ứng dụng công nghệ trong quá trình xác minh, nguy cơ giả mạo giấy tờ có thể được hạn chế, góp phần bảo vệ quyền lợi người dân.

Từng thực hiện các thủ tục công chứng mua bán, chị Nguyễn Thị Mãi - Phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh, cho biết việc ứng dụng công nghệ số giúp chị cảm thấy an tâm hơn. Đặc biệt, khả năng kiểm tra rõ thông tin người mua, người bán trên hệ thống giúp chị giảm bớt lo ngại về nguy cơ sử dụng giấy tờ giả trong giao dịch.

Công chứng điện tử giúp tra cứu, xác minh hồ sơ thuận tiện hơn

Không chỉ hỗ trợ phát hiện dấu hiệu giả mạo, công chứng điện tử còn mở ra khả năng lưu trữ, chia sẻ và xác thực văn bản trên môi trường số. Nhờ đó, các cơ quan có thẩm quyền có thể tra cứu, kiểm tra thông tin thuận tiện hơn, giảm sự phụ thuộc vào việc tiếp nhận và đối chiếu hồ sơ giấy.

Ứng dụng công nghệ trong hoạt động công chứng góp phần nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục

Chị Lê Thị Hoa - Công chứng viên tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Dung cho rằng phương thức điện tử mang lại sự nhanh gọn, linh hoạt trong quá trình xử lý hồ sơ. Khi văn phòng công chứng chia sẻ văn bản điện tử, cơ quan có thẩm quyền có thể truy cập để xác minh tính hợp pháp của văn bản mà không nhất thiết phải kiểm tra trực tiếp bản giấy.

Theo bà Hoa, việc chuyển văn bản trực tiếp từ văn phòng công chứng đến cơ quan đăng ký còn giúp tăng khả năng xác minh nguồn gốc thông tin. Qua đó, nguy cơ sử dụng văn bản giấy bị làm giả trong quá trình giải quyết thủ tục có thể được hạn chế.

Đối với người dân, lợi ích của việc số hóa không chỉ thể hiện trong quá trình thực hiện giao dịch mà còn ở khả năng tra cứu, lưu trữ hồ sơ về sau. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dữ liệu được kết nối đồng bộ, quy trình xác minh được thực hiện chặt chẽ và việc chia sẻ thông tin bảo đảm đúng thẩm quyền. Công chứng điện tử vì thế không thay thế trách nhiệm kiểm tra của công chứng viên mà bổ sung thêm công cụ để nhận diện, phòng ngừa rủi ro.

Từ việc xác minh danh tính đến lưu trữ và chia sẻ văn bản, công chứng điện tử đang từng bước thay đổi cách thức thực hiện các giao dịch dân sự. Không chỉ hướng đến tiết kiệm thời gian, chi phí, việc ứng dụng công nghệ còn góp phần tăng tính minh bạch, tạo cơ sở củng cố niềm tin của người dân vào các giao dịch trên môi trường số.