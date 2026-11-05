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Thời sự

TP. Hồ Chí Minh bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

QUÁCH HẰNG, QUỐC SỬ, KIM NGỌC
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(HTV) - Sáng 5/11, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm ông Võ Văn Thật, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

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Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Thật trở thành tân Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đánh giá ông Võ Văn Thật có quá trình công tác lâu năm, kinh qua nhiều vị trí và am hiểu hoạt động của nhà trường. Đồng thời, đề nghị tân hiệu trưởng phát huy tinh thần đoàn kết, ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

TP. Hồ Chí Minh bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi lễ

Nhận nhiệm vụ, ông Võ Văn Thật bày tỏ vinh dự trước sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, đồng thời cam kết cùng tập thể nhà trường củng cố đoàn kết, đổi mới hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2027 đối với ông Phạm Văn Cư, thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bò sữa TP. Hồ Chí Minh.

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