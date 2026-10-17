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Giáo dục

TP. Hồ Chí Minh bổ nhiệm lãnh đạo 15 trường Cao đẳng

MINH TÒNG, KHÁNH TOÀN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - TP. Hồ Chí Minh trao 75 quyết định bổ nhiệm, kiện toàn đội ngũ hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tại 15 trường Cao đẳng sau sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Đây là bước quan trọng nhằm ổn định tổ chức, đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp. Việc bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo được kỳ vọng tạo nền tảng để các trường ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực có tay nghề của Thành phố và cả nước.

Kiện toàn lãnh đạo tại 15 trường Cao đẳng

Tại lễ trao quyết định, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đã trao 75 quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của 15 trường cao đẳng trên địa bàn sau sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

TP. Hồ Chí Minh bổ nhiệm lãnh đạo 15 trường cao đẳng - Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh bổ nhiệm lãnh đạo 15 trường cao đẳng - Ảnh 2.

Lễ trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường cao đẳng công lập tại TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, đối với nhóm trường sau sáp nhập, Thành phố bổ nhiệm hiệu trưởng tại 6 trường, gồm: Cao đẳng Nghề TP. Hồ Chí Minh, Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Cao đẳng Trần Đại Nghĩa, Cao đẳng Bách nghệ TP. Hồ Chí Minh, Cao đẳng Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Cao đẳng Kỹ thuật cao TP. Hồ Chí Minh.

Các hiệu trưởng được bổ nhiệm có thời hạn 5 năm. Cụ thể, ông Trần Kim Tuyền giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề TP. Hồ Chí Minh; ông Trần Văn Tú giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; ông Trần Nguyên Thục giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Trần Đại Nghĩa; ông Nguyễn Lê Đình Hải giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách nghệ TP. Hồ Chí Minh; ông Hoàng Ngọc Trâm giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Toán được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Thành phố giao quyền hiệu trưởng tại 5 trường sau sáp nhập, với thời gian tối đa 12 tháng. Các cán bộ được giao nhiệm vụ gồm ông Đỗ Văn Trang tại Trường Cao đẳng Y tế TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Đình Minh tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; ông Đinh Văn Đề tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh; ông Đỗ Thanh Vân tại Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh và bà Hồ Ngọc Minh tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Đối với 4 trường giữ nguyên tổ chức bộ máy, Thành phố bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Trung làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; bà Trương Huỳnh Như làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Nguyễn Tùng Lâm làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP. Hồ Chí Minh và ông Trần Hùng Phong làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore.

Đội ngũ phó hiệu trưởng tại các trường cũng được kiện toàn nhằm sớm ổn định tổ chức và bảo đảm hoạt động quản lý, đào tạo.

Đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Các cán bộ nhận quyết định bổ nhiệm tại buổi lễ ở TP. Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp công lập hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực qua đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố và đất nước trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, lãnh đạo Thành phố ghi nhận và trân trọng những nhà giáo sẵn sàng chuyển từ vị trí cấp trưởng xuống cấp phó hoặc rời công tác quản lý để tập trung vào chuyên môn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận với chủ trương chung.

Trong thời gian tới, các trường được đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy quản trị và nâng cao chất lượng dạy học. Việc kiện toàn nhân sự không chỉ nhằm ổn định bộ máy sau sắp xếp mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Qua đó, hệ thống giáo dục nghề nghiệp công lập TP. Hồ Chí Minh hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và tay nghề vững vàng, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cả nước.

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