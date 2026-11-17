BHXH TP. Hồ Chí Minh cho biết, một số doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nên chưa thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Tuy nhiên cũng có không ít trường hợp doanh nghiệp cố tình chây ì, không đóng dù vẫn có khả năng. Đáng chú ý, nếu tình trạng chậm đóng kéo dài, doanh nghiệp có thể bị xem xét là trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên

và số tiền lớn đăng báo kỳ 16/11