BHXH TP. Hồ Chí Minh cho biết, một số doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nên chưa thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Tuy nhiên cũng có không ít trường hợp doanh nghiệp cố tình chây ì, không đóng dù vẫn có khả năng. Đáng chú ý, nếu tình trạng chậm đóng kéo dài, doanh nghiệp có thể bị xem xét là trốn đóng bảo hiểm xã hội.
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TP.HCM: Thay đổi tên gọi và cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội
(HTV) - Từ ngày 18/7/2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM chính thức đổi tên và điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo các quyết định mới của Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam.
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