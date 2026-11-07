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Thế giới

Tổng thống Putin xác nhận lịch đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine sẽ bắt đầu ngày 10/11 tại Abu Dhabi, UAE. Cuộc đàm phán dự kiến kéo dài hai ngày, tập trung vào các vấn đề an ninh, giảm leo thang căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS sáng 7/11 cho biết vào ngày 6/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine về cuộc xung đột đang diễn ra dự kiến bắt đầu vào ngày 10/11 tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Nga, ông Putin cho biết đã mời các đại diện thuộc phái đoàn Nga dự kiến tới Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tham gia cuộc họp ngày 6/11.

Theo TASS, tham dự cuộc họp ngày 6/11, ngoài các thành viên Hội đồng An ninh Nga, còn có Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky; Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov; các Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và Sergey Ryabkov; Cục trưởng Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Igor Kostyukov; và Phó Cục trưởng Tổng cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Yury Zhigarlovsky.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin các cuộc đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi sẽ kéo dài hai ngày.

Trước đó, theo hãng thông tấn Anadolu, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các bên dự định thảo luận về những bảo đảm an ninh, giảm leo thang căng thẳng, các vấn đề nhân đạo và những bước đi tiếp theo hướng tới một giải pháp hòa bình.

Điện Kremlin cũng đã xác nhận phái đoàn Nga sẽ tham gia các cuộc đàm phán.

Phái đoàn Nga tại vòng đàm phán ở Abu Dhabi sẽ do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu.

Nguồn: TTXVN

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