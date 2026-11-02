Tổng thống Donald Trump cảnh báo phủ quyết các dự luật của đảng Dân chủ

Tổng thống Trump ngày 1/11 cảnh báo sẽ sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn các dự luật của đảng Dân chủ nếu đảng này giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong cuộc phỏng vấn với báo New York Post, ông Trump đồng thời khẳng định sẽ không để phe Dân chủ thông qua những chính sách mà ông cho là gây tổn hại cho nước Mỹ.

Ông nhấn mạnh các nghị sỹ Dân chủ có thể đưa dự luật qua Quốc hội, nhưng tổng thống vẫn có quyền phủ quyết trước khi văn bản được ban hành thành luật.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng hai đảng cuối cùng vẫn có thể đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng. Theo ông Trump, tình trạng đối đầu lập pháp có thể kéo dài khoảng 1-2 tháng trước khi các nghị sỹ Dân chủ nhận thấy sự cần thiết phải đàm phán với Nhà Trắng để tìm kiếm đồng thuận.

Ông Trump đồng thời bày tỏ hy vọng đảng Cộng hòa sẽ duy trì được thế đa số tại cả hai viện Quốc hội, qua đó giúp chính quyền tiếp tục triển khai chương trình nghị sự mà không phải đối mặt với tình trạng bế tắc lập pháp kéo dài.

Theo Hiến pháp Mỹ, tổng thống có quyền phủ quyết các dự luật đã được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, Quốc hội có thể bác bỏ quyền phủ quyết nếu dự luật nhận được ít nhất 2/3 số phiếu ủng hộ tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump đến nay đã phủ quyết hai dự luật, so với tổng cộng 10 dự luật trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Trong diễn biến khác, Đảng Cộng hòa đang đẩy mạnh vận động vào phút chót nhằm duy trì quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong bối cảnh đảng Dân chủ đặt mục tiêu giành lại thế đa số tại Hạ viện và có cơ hội kiểm soát cả Thượng viện.

Ngày 1/11, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Dân chủ có nhiều cơ hội giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ tay đảng Cộng hòa, đồng thời đang cạnh tranh tại Thượng viện. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là thách thức chính trị đáng kể đối với Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực triển khai chương trình nghị sự của chính quyền.

Trong chiến dịch vận động nước rút, Tổng thống Trump đã trực tiếp tham gia các cuộc míttinh ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa tại hai bang Iowa và Kansas. Trong khi đó, nội bộ đảng Dân chủ cũng xuất hiện những bất đồng tại bang Michigan, một địa bàn cạnh tranh quan trọng.

Nữ Hạ nghị sỹ Haley Stevens tuyên bố chuyển sang ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa Mike Rogers trong cuộc đua đối đầu với ứng cử viên Dân chủ Abdul El-Sayed.

Tại bang Alaska, một thẩm phán liên bang ngày 1/11 đã bác bỏ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm ngăn cản khả năng chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Mary Peltola trong cuộc đua vào Thượng viện.

Đơn kiện của chính quyền lập luận rằng kết quả bầu cử không nên được chứng nhận nếu bà Peltola đánh bại Thượng nghị sỹ đương nhiệm Dan Sullivan của đảng Cộng hòa, do có một ứng cử viên khác cùng tên Dan Sullivan tham gia tranh cử. Người này bị cáo buộc được đảng Dân chủ lựa chọn nhằm phân tán phiếu bầu./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-donald-trump-canh-bao-phu-quyet-cac-du-luat-cua-dang-dan-chu-post1145618.vnp