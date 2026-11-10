Kết quả bóng đá tại J.League và K.League

Tâm điểm của bóng đá châu Á cuối tuần qua tập trung vào giải đấu J.League (Nhật Bản) và K.League (Hàn Quốc).

Ngày 7/11, tại J.League, FC Tokyo giành chiến thắng 2-0 trước nhà đương kim vô địch Kashima Antlers. Ở phút 60, Motoki Nagakura ghi bàn, giúp FC Tokyo mở tỷ số trước khi Daniel Gomez ấn định bàn thắng 2-0.

FC Tokyo giành chiến thắng 2-0 trước Kashima Antlers (Ảnh: J.League)



Ngày 8/11, tại K.League, Ulsan HD đánh bại FC Seoul với tỷ số 2-1. Bàn thắng ở phút 90 của Yago Cariello giúp Ulsan HD giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, tạo khoảng cách 4 điểm so với đội xếp thứ ba là Daejeon Citizen. Kết quả này giúp Ulsan HD duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé tham dự AFC Champions League Elite mùa giải tới.

Ulsan HD đánh bại FC Seoul với tỷ số 2-1 (Ảnh: The Chosun Daily)

8 đội vào tứ kết Giải vô địch bóng đá nữ các câu lạc bộ châu Á

Ở Giải vô địch bóng đá nữ các câu lạc bộ châu Á, Naegohyang (Triều Tiên) đã giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng 1-0 trước Kobe Leonessa (Nhật Bản) vào ngày 7/11. Kết quả này giúp Naegohyang kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu bảng A, trong khi Kobe Leonessa giành vé đi tiếp vào vòng 8 đội mạnh nhất.

Ngoài Naegohyang và Kobe Leonessa, 6 câu lạc bộ còn lại góp mặt ở vòng tứ kết gồm: April 25 (Triều Tiên), Hwacheon KSPO (Hàn Quốc), East Bengal (Ấn Độ), Nasaf (Uzbekistan), Melbourne City (Úc) và Beijing Jingtan (Trung Quốc). Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia cặp ở vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 3/12.

Nguồn tin: Reuters