Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng sống

Tại buổi làm việc, nhằm kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều thách thức.

Quang cảnh buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026 vẫn rất nặng nề, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, tập trung nguồn lực và xác định rõ những nhiệm vụ ưu tiên.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% trong năm 2026

Theo kịch bản điều hành kinh tế được thành phố xây dựng, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP 10,2% trong năm 2026. Để hoàn thành mục tiêu này, tăng trưởng GRDP trong quý IV cần đạt từ 12,23% đến 13,23%.

Cùng với đó, thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước cả năm vượt 1 triệu tỷ đồng, trong đó quý IV phấn đấu đạt 300.000 tỷ đồng; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Sau 9 tháng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,5%.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, Thành ủy đã ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch hành động nhằm triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Thành phố phân công cụ thể trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm đầu ra, đồng thời gắn kết quả thực hiện với công tác đánh giá cán bộ theo KPI.

Đối với các dự án tồn đọng, TP. Hồ Chí Minh tập trung xử lý hơn 1.300 dự án, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả của các dự án đã được tháo gỡ khó khăn. Thành phố cũng triển khai chương trình kích cầu “5 trong 1”, dự kiến đóng góp khoảng 0,3-0,4% vào mức tăng trưởng chung.

Trước những mục tiêu đặt ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế phải hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân, không chạy theo các chỉ tiêu kinh tế đơn thuần.

Tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển

Để tạo chuyển biến trong giai đoạn nước rút cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thành phố cần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực thực thi và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, bảo đảm công việc được giải quyết đến cùng. Việc vận dụng các cơ chế từ Luật Phát triển đô thị cần gắn với yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.

Đối với các dự án chậm tiến độ, cần rà soát toàn diện, xác định rõ nguyên nhân, điểm nghẽn, thời hạn xử lý và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. Thành phố cần ưu tiên nguồn lực cho những công trình, dự án có khả năng tạo ra kết quả kinh tế ngay trong những tháng cuối năm 2026.

Song song với đó, TP. Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư tư nhân và nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải được thực hiện quyết liệt, tạo điều kiện để các nguồn lực được đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu về mục tiêu đề ra cho thành phố tại buổi làm việc

Một trong những nhiệm vụ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý là chăm lo đời sống người dân thông qua các chương trình chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện nhà ở. Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang khu Mả Lạng, khu vực chợ Gà - Gạo, với phương án tái định cư tại chỗ; đồng thời di dời nhà tạm ven kênh rạch và phát triển các dự án nhà ở xã hội có tính khả thi, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp.

Thành phố cần đánh giá thực tế tác động của các nghị quyết do Trung ương ban hành trong giai đoạn 2025-2026 đối với đời sống nhân dân và sự phát triển của địa phương. Trên cơ sở đó, kịp thời nhận diện những vấn đề còn tồn tại, đề xuất giải pháp phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu thành phố tiếp tục xác định những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện sau khi đã tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, tránh để khâu triển khai làm chậm tiến độ công việc. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 cần tạo nền tảng vững chắc để thành phố chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng cho năm 2027 và những năm tiếp theo.

Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời rà soát lại các nhiệm vụ, chấn chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, khắc phục hạn chế và xác định đúng trọng tâm công tác.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhận định thách thức là cơ hội mới để thành phố phát triển

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, những ý kiến chỉ đạo là cơ sở quan trọng để thành phố nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

TP. Hồ Chí Minh xác định tiếp tục tập trung các nguồn lực, khai thác hiệu quả cơ chế từ Luật Phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tổng thể, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Qua đó, thành phố phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời bảo đảm quá trình tăng trưởng đi đôi với cải thiện chất lượng sống, nâng cao phúc lợi và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.