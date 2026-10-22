Dùng trụ sở dôi dư làm nguồn lực nâng tầm y tế TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh đang rà soát, tận dụng các trụ sở và khu đất công dôi dư để bố trí cơ sở y tế, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến cuối; đồng thời bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh không bị gián đoạn. Sáng ngày 22/10/2026, Đoàn công tác của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát, làm việc về phát triển và mở rộng trụ sở các cơ sở y tế trên địa bàn phường Tam Bình

Với khuôn viên hiện nay, bệnh viện gặp khó khăn trong việc bố trí địa điểm thay thế, để vừa bàn giao mặt bằng, vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh

Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đất đai sửa đổi

Tiếp tục kỳ họp thứ Hai, ngày 22/10/2026, Quốc hội dành một ngày làm việc để nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về 03 dự án: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đây là 03 dự án Luật có tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế xã hội. Trong phiên thảo luận tại tổ sáng nay, cho ý kiến về dự án Luật đất đai sửa đổi, các đại biểu cho rằng sửa đổi Luật phải giải quyết căn bản những điểm nghẽn quy hoạch, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Hình ảnh các đại biểu tham gia phiên thảo luận tại tổ vào sáng ngày 22/10/2026 để cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngành Công Thương phía Nam bàn giải pháp tăng trưởng 2 con số

Sáng ngày 22/10/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ 12, năm 2026. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm qua, 9 tháng đầu năm 2026 và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Nhật Tân dự hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, Thành phố khu vực phía Nam lần thứ 12, năm 2026 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào sáng 22/10/2026

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 22/10/2026.