Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm EU và Vương quốc Bỉ | Thời sự HTV ngày 25/10/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm EU và Vương quốc Bỉ

Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 21 đến 24/10 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng – an ninh và chuyển đổi xanh; đồng thời thúc đẩy thực thi đầy đủ Hiệp định EVFTA, mở rộng hợp tác cảng biển, giáo dục và khoa học – công nghệ. Chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ Việt Nam – EU, Việt Nam – Bỉ, khẳng định vai trò cầu nối của Việt Nam giữa ASEAN và châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ, mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác toàn diện

Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể từ hoạt động cộng đồng

Từ những câu ca vọng cổ, điệu lý Nam Bộ đến làn điệu quan họ, các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật tại TP. Hồ Chí Minh đang góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị di sản qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với thiếu nhi không chỉ nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc mà còn tạo nguồn lực kế thừa cho di sản. Để các loại hình nghệ thuật tiếp tục sống trong cộng đồng, bên cạnh tâm huyết của nghệ nhân, nghệ sĩ, cần có thêm sự hỗ trợ về không gian sinh hoạt, nhân lực và kinh phí hoạt động.

Đưa nghệ thuật truyền thống đến với thiếu nhi góp phần bảo tồn và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh

Giá điện sinh hoạt theo giờ: Góc nhìn từ người dân

Đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đang thu hút sự quan tâm của người dân. Với nhiều gia đình công nhân, phần lớn nhu cầu sử dụng điện tập trung vào buổi tối, cũng là thời điểm hệ thống điện bước vào giờ cao điểm. Nếu cơ chế mới được triển khai, chi phí sinh hoạt có thể tăng, đồng thời đặt ra yêu cầu điều chỉnh thói quen sử dụng điện. Người dân mong muốn khung giờ và mức giá được thiết kế phù hợp với thực tế sinh hoạt, vừa khuyến khích tiết kiệm điện, vừa hạn chế tạo thêm áp lực tài chính cho các hộ gia đình.

Người dân mong muốn mức giá điện sinh hoạt theo khung giờ được thiết kế phù hợp với thực tế, tránh gây thêm áp lực chi phí cho các hộ gia đình

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 25/10/2026.