Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản

14:38 09/11/2026

(HTV) - Trước nguy cơ El Nino duy trì cường độ mạnh trong giai đoạn đầu năm 2027, các chuyên gia cảnh báo tình hình xâm nhập mặn và thiếu hụt nguồn nước sẽ diễn biến phức tạp tại phía Nam. Chuyển đổi số và quản lý thông minh được xem là giải pháp cấp bách lúc này.