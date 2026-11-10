Phó Thủ tướng chúc mừng tỉnh Gunma đã hoàn thành các thủ tục ký kết thoả thuận thiết lập hợp tác với thành phố Hải Phòng nhân chuyến công tác của Thống đốc Yamamoto Ichita lần này.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) (Nguồn: Thu Sa)

Là quê hương của 4 đời Thủ tướng Nhật Bản, tỉnh Gunma nằm ở vị trí trung tâm Nhật Bản, gần Tokyo, với dân số gần 2 triệu người, GDP khoảng 61,84 tỷ USD (đứng thứ 15/47 tỉnh). Tỉnh có thế mạnh về sản xuất thiết bị vận tải, thực phẩm, hóa học, nhựa, du lịch, nông nghiệp, linh kiện, bộ phận quan trọng của động cơ máy bay, tên lửa...

Trong nhiều năm qua, tỉnh Gunma rất quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam và từng đón nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm tỉnh. Thống đốc tỉnh Gunma đã 6 lần thăm Việt Nam. Tỉnh Gunma đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), Học viện Ngoại giao, tỉnh Ninh Bình, Tập đoàn FPT,...

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) cùng các đại biểu dự cuộc tiếp (Nguồn: Thu Sa)

Hiện nay, khoảng 60 doanh nghiệp tỉnh Gunma đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như nhựa, thiết bị vận tải… Tỉnh cũng đang hỗ trợ khoảng 40 doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Tính đến tháng 10/2026, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Gunma khoảng gần 16.000 người, là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại tỉnh.

Vào tháng 6/2026, trong chuyến công tác tại Nhật Bản tham dự Hội nghị Tương lai châu Á, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã tiếp xã giao Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu hoan nghênh các doanh nghiệp tỉnh Gunma có kế hoạch mở rộng hợp tác với Việt Nam (Nguồn: Thu Sa)

Bày tỏ vui mừng gặp lại Thống đốc Yamamoto Ichita, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực sau 3 năm nâng cấp (11/2023-11/2026). Trong đó, hợp tác địa phương, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết.

Đặc biệt, Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2 tại thành phố Huế vào tháng 9/2026 vừa qua đã tạo dấu ấn tích cực, với sự tham gia của lãnh đạo 40 địa phương hai nước.

Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn công tác tỉnh Gunma, Thống đốc Yamamoto Ichita cho biết thành phần đoàn có hơn 20 doanh nghiệp uy tín, hoạt động phong phú và thành công trên nhiều lĩnh vực. Trong số đó, nhiều doanh nghiệp đang tích cực đầu tư vào Việt Nam và có cả những doanh nghiệp đang rất mong muốn thiết lập hợp tác, kinh doanh tại Việt Nam.

Nhân dịp chuyến công tác, ngày 9/1, tỉnh Gunma và thành phố Hải Phòng đã có buổi làm việc và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, mở ra một trang mới trong mối quan hệ tốt đẹp của hai địa phương.

Đánh giá cao những đóng góp của Thống đốc và tỉnh Gunma trong việc thúc đẩy doanh nghiệp của tỉnh đầu tư tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu hoan nghênh các doanh nghiệp tỉnh Gunma có kế hoạch mở rộng hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ và đào tạo nhân lực, trong đó có hợp tác với Tập đoàn FPT và Đại học Việt Nhật.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản và đã có cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Takaichi. Theo đó, hai bên cùng nhất trí ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, mở ra giai đoạn phát triển mới với tư cách là đối tác đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược.

Theo đó, xác định hợp tác địa phương là kênh quan trọng để cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao; nhất trí lấy giai đoạn 2027 – 2028 là năm hợp tác du lịch, địa phương Việt Nam – Nhật Bản hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Thống đốc và tỉnh tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam, sớm cụ thể hoá các thoả thuận đã ký kết với tỉnh Ninh Bình và TP. Hải Phòng thành các dự án hợp tác cụ thể; nghiên cứu, mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam.

Đồng thời, Phó Thủ tướng mong muốn chính quyền tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm, khuyến khích doanh nghiệp Gunma mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng phát triển như công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sản xuất thông minh.

Cùng với đó là tăng cường hợp tác đào tạo và tiếp nhận lao động, kỹ sư, nhân lực chất lượng cao Việt Nam. Đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn; mở rộng chương trình hợp tác đào tạo, tiếp nhận sinh viên của Đại học Việt Nhật, Đại học FPT và các cơ sở giáo dục của Việt Nam sang trao đổi học thuật, thực tập, làm việc tại Gunma.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng hơn 16.000 người Việt Nam tại tỉnh, bảo đảm môi trường sinh sống, học tập, làm việc an toàn và thuận lợi; tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam hội nhập, phát triển và đóng góp tích cực cho địa phương; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch và thanh niên. Đồng thời, duy trì và phát huy hiệu quả Lễ hội Giao lưu Việt Nam – Gunma, các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch hai bên, góp phần củng cố tình hữu nghị và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc Thống đốc Yamamoto Ichita tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản và đoàn có chuyến công tác thành công, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Nguồn: Báo Chính phủ



