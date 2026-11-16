Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp các hoạt động tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Techo, thủ đô Phnom Penh, Campuchia (Ảnh: TTXVN)

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Techo có: Lãnh đạo Vụ Lễ tân Campuchia; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) Nguyễn Thị Vân Anh cùng cán bộ,nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ đón chính thức do Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia cùng Phu nhân và Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo chủ trì; tham dự phiên khai mạc, phiên toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của hội nghị; phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen; gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; và hàng loạt gặp gỡ, trao đổi quan trọng với lãnh đạo cấp cao các nước và tổ chức quốc tế.

Các cuộc tiếp xúc góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các quốc gia và tổ chức quốc tế; thắt chặt quan hệ láng giềng và mở rộng không gian hợp tác với các bạn bè truyền thống tại châu Âu, châu Phi, mở ra dư địa hợp tác mới; tạo đà thúc đẩy các hướng hợp tác chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và năng lượng.

Bên cạnh đó, khẳng định vai trò quốc tế của Việt Nam, thể hiện sinh động hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực, đổi mới sáng tạo, luôn sẵn sàng làm cầu nối và đóng góp có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực cũng như toàn cầu.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể bàn tròn của hội nghị, đề cao vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy đối thoại, đoàn kết, củng cố lòng tin, ngăn ngừa xung đột, tạo dựng nền tảng cho hòa bình và hợp tác, phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đưa hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế số trở thành động lực phát triển mới trong không gian Pháp ngữ, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế toàn cầu. Cộng đồng Pháp ngữ cần tận dụng những cơ hội mới để tăng cường kết nối, mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác kinh tế; đồng thời cần tiến tới từ việc chia sẻ một ngôn ngữ trở thành chia sẻ không gian và động lực phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò then chốt.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Đoàn Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến thăm Không gian Triển lãm Văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa Pháp ngữ, khẳng định vai trò của văn hóa trong thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Cộng đồng Pháp ngữ và bạn bè quốc tế.

Nguồn: Báo Chính phủ



