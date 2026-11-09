Nguồn: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi
Chiều 9/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tích cực mở rộng hoạt động giáo dục tiếng Việt, chủ động có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản
Ngày 8/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11.
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