Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 8/11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết trong thời gian qua, Đại sứ quán và hai Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp chặt chẽ triển khai hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm: phục vụ các hoạt động cấp cao; thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ, địa phương; chăm lo cộng đồng và xây dựng cơ quan…

Trên cơ sở những thành quả đạt được và từ yêu cầu phát triển của đất nước, nhiệm vụ cao nhất trong giai đoạn hiện nay là đóng góp thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng và Chính phủ đã đặt ra; lấy đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số có chiều sâu, chất lượng làm thước đo hiệu quả ngoại giao kinh tế Việt Nam-Nhật Bản.

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiện có hơn 700.000 người, sinh sống trên cả 47 tỉnh, thành Nhật Bản. Cộng đồng có tính đại diện cao, đầy đủ tầng lớp, vùng miền và nhiều thế hệ: từ bà con định cư lâu năm, doanh nhân, trí thức đến kỹ sư, người lao động, thực tập sinh, du học sinh và các cháu sinh ra tại Nhật Bản thế hệ thứ 2, thứ 3. Mạng lưới hội đoàn ngày càng đa dạng.

Cộng đồng người Việt có nhiều đóng góp đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Nhật Bản; bà con luôn hỗ trợ lẫn nhau, giữ gìn tiếng Việt, hướng về Tổ quốc.

Định hướng trọng tâm là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, với phương châm “Đoàn kết là sức mạnh," Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tập trung củng cố khối đại đoàn kết, chăm lo và phát huy nguồn lực kiều bào, đóng góp cho đất nước.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện các thế hệ, thành phần và lĩnh vực hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã phát biểu, bày tỏ tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước và khát vọng đóng góp vào sự phát triển của dân tộc.

Trong không khí ấm tình đồng bào, tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động được gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản; gửi tới bà con và thông qua bà con gửi tới toàn thể kiều bào ta tại Nhật Bản, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các Cơ quan đại diện, thường trú lời thăm hỏi thân thiết, những tình cảm ấm áp từ quê hương Việt Nam và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Chia sẻ một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, mở ra giai đoạn phát triển mới. Việt Nam đang nỗ lực để triển khai các quyết sách lớn về phát triển. Việt Nam rất cần những nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, trí thức có năng lực và kinh nghiệm quốc tế; cần tri thức, công nghệ, phương pháp quản trị và mạng lưới toàn cầu cùng góp sức phát triển đất nước.

Vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực của bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế-xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước; đồng thời tin tưởng thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương và cùng chung sức xây dựng quê hương đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về công tác đối ngoại nói chung và quan hệ với Nhật Bản nói riêng; làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước.

Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước, phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn kiện đã được ký kết; qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả; làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn, tiếp tục triển khai bài bản, hiệu quả, kịp thời công tác cộng đồng và bảo hộ công dân; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng ta tại Nhật Bản tuân thủ nghiêm túc luật pháp sở tại, tránh gây ảnh hưởng không tốt đến quan hệ Việt-Nhật đang rất tốt đẹp; đùm bọc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng làm ăn, học tập thành công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực mở rộng hoạt động giáo dục tiếng Việt, góp phần gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong thế hệ trẻ; chủ động có những đóng góp thiết thực, hiệu quả về trí tuệ, vật chất cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; trở thành cầu nối cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản hãy tận dụng tốt cơ hội học tập, nghiên cứu và làm việc tại Nhật Bản để làm chủ khoa học, công nghệ và những tri thức tiên tiến của thế giới; không ngừng vươn lên bằng tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến cho quê hương đất nước.

Nhân dịp này, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Nguồn: TTXVN