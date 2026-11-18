13:11 17/11/2026

(HTV) - Sau nhiều năm đồn đoán về người kế nhiệm Daniel Craig, Robert Pattinson chính thức được lựa chọn đảm nhận vai điệp viên James Bond. Nam diễn viên 40 tuổi sẽ mở ra giai đoạn mới cho loạt phim 007 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Denis Villeneuve.