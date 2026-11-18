Nguồn: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Peru
Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11, sáng 18/11/2026, tại Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Peru Keiko Fujimori.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy kết nối, tăng cường liên kết các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực.
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chung một đại dương - Chung một tương lai
HTV xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm đăng trên nhật báo China Daily ngày 17/11/2026 nhân dịp Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến, Trung Quốc và các hoạt động song phương tại đây từ 17 đến 20/11/2026
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