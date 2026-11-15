Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước chụp ảnh chung (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 diễn ra từ ngày 15 đến 16/11/2026 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) với chủ đề "Tái đầu tư cho hòa bình vì thịnh vượng chung và ổn định bền vững”.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Văn Tuấn - Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí: Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Vũ - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia; Nguyễn Thị Vân Anh - Đại sứ, Đại diện Thường trực của Chủ tịch nước bên cạnh Hội đồng Thường trực Pháp ngữ.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự các phiên họp, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra đối với Cộng đồng Pháp ngữ và phát biểu tại phiên khai mạc FrancoTech, hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các thành viên.

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) là một tổ chức hợp tác lớn trên thế giới với 90 thành viên, quan sát viên, trong đó có Việt Nam. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần này khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Những hình ảnh tại Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

﻿Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phu nhân, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo cùng Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn: TTXVN