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Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón chính thức Trưởng đoàn các nước dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón chính thức Trưởng đoàn các nước dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón chính thức Trưởng đoàn các nước dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phu nhân, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nguồn: TTXVN

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, ngày 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14 - 16/11/2026.

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