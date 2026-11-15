Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón chính thức Trưởng đoàn các nước dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

14:44 14/11/2026

(HTV) - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh đình chỉ các chuyến bay thương mại trên toàn quốc trong hơn 4 giờ do sự cố liên lạc giữa các trung tâm kiểm soát không lưu, ảnh hưởng đến khoảng 15.000 chuyến bay.