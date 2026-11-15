Sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón chính thức Trưởng đoàn các nước dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
Nguồn: TTXVN
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Sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón chính thức Trưởng đoàn các nước dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
Sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón chính thức Trưởng đoàn các nước dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
Nguồn: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến công tác tại Campuchia và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương, tăng cường quan hệ với các nước thành viên.
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, ngày 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14 - 16/11/2026.
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