Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

Chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 từ ngày 14-16/11/2026, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Techo có: Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Campuchia; Lãnh đạo Vụ Lễ tân Campuchia; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Nguyễn Thị Vân Anh cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Với chủ đề "Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững," Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 là dịp quan trọng để Cộng đồng Pháp ngữ củng cố tình đoàn kết, trao đổi, xác định những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, nhất là hòa bình, phát triển bền vững, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường hợp tác kinh tế, giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa, chuyển đổi số và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần làm sâu sắc nội dung và mở rộng không gian hợp tác của Cộng đồng.

Dấu mốc quan trọng là Hội nghị cấp cao lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997, hội nghị đầu tiên tổ chức tại châu Á, cũng là nơi các nước thành viên bầu Tổng Thư ký đầu tiên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Tại hội nghị này, Việt Nam đã đề xuất thúc đẩy hợp tác kinh tế, góp phần mở rộng hoạt động của Cộng đồng từ các lĩnh vực truyền thống về ngôn ngữ, văn hóa sang hợp tác phát triển kinh tế, xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Từ đó đến nay, Việt Nam tiếp tục đóng vai trò kết nối hợp tác Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực; tham gia xây dựng, triển khai các chiến lược, chương trình hợp tác và đóng góp nguồn lực, nhân sự cho các thiết chế Pháp ngữ. Hà Nội hiện cũng là nơi đặt Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của OIF và Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai cơ quan góp phần thúc đẩy đào tạo tiếng Pháp và hợp tác Pháp ngữ trong khu vực.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị lần này thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà. Đây cũng là dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là các nước châu Phi, nhằm trao đổi các định hướng lớn để tăng cường hợp tác một cách thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với các nước./.

Nguồn: TTXVN