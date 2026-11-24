Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, phường Bình Hưng Hòa, TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội thi trang phục các Dân tộc Việt Nam với chủ đề "Sắc màu 54 Dân tộc – Tự hào văn hoá Việt Nam". Sự kiện diễn ra trong không khí rộn ràng, thu hút sự tham gia tranh tài của 25 thí sinh đại diện cho các khu phố và đơn vị trên địa bàn, mang đến một bức tranh văn hóa đa dạng và giàu bản sắc ngay tại cơ sở.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Phường Bình Hưng Hòa tưng bừng tổ chức sân chơi bản sắc

Trên sân khấu hội thi, từng thí sinh đã tự tin sải bước trình diễn những bộ trang phục truyền thống đặc trưng, tôn lên nét đẹp duyên dáng và tinh thần của từng vùng miền. Không dừng lại ở phần trình diễn hình thể, các thí sinh còn khéo léo giới thiệu những câu chuyện lịch sử, phong tục tập quán và giá trị văn hóa ẩn sau mỗi bộ trang phục. Đan xen giữa các phần thi chính là những tiết mục giao lưu văn nghệ sôi nổi, tạo nên sự kết nối gần gũi và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo khán giả địa phương.

Tái hiện sinh động nếp sống và giá trị truyền thống của từng vùng miền thông qua những bộ trang phục truyền thống dân tộc

Kết thúc các phần tranh tài, Ban Giám khảo đã làm việc công tâm để lựa chọn và trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 6 giải Khuyến khích cùng 2 giải phụ cho các thí sinh có phần thể hiện nổi bật nhất.

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vững mạnh bắt đầu từ những hoạt động giàu tính kết nối

Hội thi không chỉ là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh vẻ đẹp di sản của 54 dân tộc Việt Nam, mà còn mở ra không gian giao lưu bổ ích để người dân thể hiện sự tự tin và năng khiếu nghệ thuật. Qua đó, chương trình góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống và thắt chặt khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư phường Bình Hưng Hòa.