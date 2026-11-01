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Tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968

ĐỨC TOÀN, QUỐC SỬ, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968. Công trình góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, tri ân sự hy sinh của các chiến sĩ và lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ.

Gìn giữ ký ức về trận đánh lịch sử năm 1968

Sáng 31/10, tại Trung tâm Phát thanh (VOH), số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968.

Tượng đồng hai chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tay ôm súng chiến đấu, phía trước đặt lư hương nghi ngút khói cùng mâm hoa quả dâng cúng - Ảnh 1.

Đài tưởng niệm các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn anh dũng hy sinh trong trận tiến công Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, các chiến sĩ Biệt động Thành được giao nhiệm vụ tiến công nhiều mục tiêu trọng yếu của chính quyền Sài Gòn. Đài Phát thanh Sài Gòn là một trong những mục tiêu đặc biệt, bởi đây là cơ sở truyền thông quan trọng, có vai trò phát đi thông tin và thông điệp đến đông đảo người dân.

Theo các tư liệu lịch sử, khoảng 2 giờ sáng ngày 31/1/1968, Đội 4 Biệt động Sài Gòn tiến công Đài Phát thanh Sài Gòn tại số 3 Nguyễn Đình Chiểu. Trận đánh kéo dài nhiều giờ. Đến sáng cùng ngày, 10 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Với thành tích chiến đấu, đơn vị được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì và tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tôn tạo công trình, phát huy giá trị lịch sử

Đài tưởng niệm được xây dựng trong khuôn viên Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh và khánh thành ngày 12/2/2018, nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Việc khởi công tôn tạo công trình tiếp tục thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử. Qua đó, công trình hướng đến gìn giữ ký ức về những chiến sĩ Biệt động Thành, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và sự cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc, đặc biệt đến thế hệ trẻ.

Tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968 - Ảnh 2.
Tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968 - Ảnh 3.

Đại diện Ban Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức xúc cát khởi công tôn tạo công trình

Công tác tôn tạo cũng gắn với sự kiện Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, Trung tâm Báo chí của Đại hội đặt tại Tòa nhà VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn và chính thức mở cửa từ ngày 6/11.

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