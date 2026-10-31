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HTV khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành năm 1968 | Thời sự trưa HTV ngày 31/10/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

HTV khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành năm 1968

Tại Trung tâm Phát thanh (VOH), số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM đã tổ chức lễ khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968.

HTV khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành năm 1968 | Thời sự trưa HTV ngày 31/10/2026 - Ảnh 1.
HTV khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành năm 1968 | Thời sự trưa HTV ngày 31/10/2026 - Ảnh 2.

Tượng đài các chiến sĩ Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968 sẽ được tôn tạo nhằm tri ân những đóng góp lịch sử

Motorola ra mắt thế hệ máy tính bảng Moto Pad đầu tiên tại Việt Nam

Motorola chính thức giới thiệu thế hệ máy tính bảng Moto Pad đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Với định hướng nâng tầm trải nghiệm số một cách tự nhiên và thông minh hơn.

Không gian sự kiện nhộn nhịp với hàng chục người tham dự đang đứng quanh các dãy bàn dài để trực tiếp xem xét và thao tác trên những chiếc máy tính bảng mới - Ảnh 3.

Rất đông khách mời và giới công nghệ đến tham dự, trải nghiệm thế hệ máy tính bảng Moto Pad đầu tiên tại sự kiện ra mắt ở Việt Nam

Trường Đại học Văn Lang nhìn lại 40 năm đổi mới, định hướng phát triển tương lai

Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã trải qua nhiều chuyển biến sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, từng bước nâng cao vị thế và năng lực hội nhập quốc tế. Nhìn lại chặng đường này, đồng thời nhận diện những bài học kinh nghiệm và động lực phát triển cho tương lai, trường Đại học Văn Lang đã tổ chức chương trình kỷ niệm "40 năm đổi mới - Nhìn lại và hướng tới" .

Khán phòng lớn có nhiều người ngồi trên hàng ghế màu đỏ hướng mắt lên sân khấu, nơi một diễn giả đang phát biểu trước màn hình LED lớn hiển thị dòng chữ "Nhìn lại và hướng tới" - Ảnh 4.

Toàn cảnh chương trình kỷ niệm "40 năm đổi mới - Nhìn lại và hướng tới" với sự tham gia của đông đảo giảng viên và sinh viên trường Đại học Văn Lang

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 31/10/2026.

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