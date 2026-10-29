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Thế giới

Tôn Ngộ Không khổng lồ bằng cành cây khô hút khách ở Sơn Đông

XUÂN TUẤN, HUY PHONG
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(HTV) - Tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), anh Fan Lijie dùng những cành cây khô nhặt từ mặt đất để tạo tượng Tôn Ngộ Không khổng lồ. Tác phẩm kết hợp cảm hứng từ Tây Du Ký với thông điệp bảo vệ môi trường và tinh thần kiên cường.

Những cành cây khô tưởng chừng không còn giá trị sử dụng đã trở thành chất liệu cho một tác phẩm điêu khắc đặc biệt tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Bằng sự sáng tạo và niềm yêu thích nhân vật Tôn Ngộ Không, anh Fan Lijie đã tạo nên bức tượng khổng lồ, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Tượng Tôn Ngộ Không khổng lồ được làm từ gì?

Không sử dụng những vật liệu điêu khắc thông thường, anh Fan Lijie lựa chọn các cành cây khô nhặt từ mặt đất để thể hiện hình tượng Tề Thiên Đại Thánh. Những nhánh cây với hình dáng, kích thước khác nhau được kết hợp thành một tác phẩm điêu khắc có quy mô lớn.

Tôn Ngộ Không khổng lồ bằng cành cây khô hút khách ở Sơn Đông - Ảnh 1.

Ngoài giá trị nghệ thuật, tác phẩm của Fan Lijie còn thể hiện khả năng tận dụng những vật liệu có sẵn trong tự nhiên để sáng tạo

Điểm đáng chú ý nằm ở sự tương phản giữa vật liệu thô mộc và hình tượng nhân vật được tái hiện. Từ những cành cây vốn có hình dạng không đồng đều, người sáng tạo đã xây dựng một tổng thể mang những nét đặc trưng của Tôn Ngộ Không.

Bên cạnh đó, việc giữ lại đặc điểm tự nhiên của cành cây tạo cho tác phẩm một diện mạo khác biệt so với những bức tượng được chế tác bằng vật liệu truyền thống.

Tượng Tôn Ngộ Không và giới hạn của vật liệu tự nhiên

Theo chia sẻ của tác giả, những cành cây khô không phù hợp để thể hiện các chi tiết đòi hỏi độ tỉ mỉ quá cao.

Tuy nhiên, chất liệu này vẫn đáp ứng được nhiều ý tưởng sáng tạo của anh. Thay vì xem hình dạng không đồng đều của cành cây là trở ngại, tác giả lựa chọn khai thác chúng để tạo nên nét riêng cho tác phẩm.

Đặc biệt, yếu tố thân thiện với môi trường là một trong những lý do quan trọng khiến anh quyết định sử dụng loại vật liệu này.

Vì sao tác giả lựa chọn hình tượng Tôn Ngộ Không?

Đối với Fan Lijie, Tôn Ngộ Không không đơn thuần là nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết Tây Du Ký. Hình tượng Tề Thiên Đại Thánh còn đại diện cho tinh thần tự do, lòng dũng cảm và ý chí không khuất phục trước khó khăn.

Chính vì vậy, anh lựa chọn nhân vật này làm nguồn cảm hứng để thể hiện những suy nghĩ của bản thân thông qua nghệ thuật điêu khắc.

Tôn Ngộ Không khổng lồ bằng cành cây khô hút khách ở Sơn Đông - Ảnh 2.

Thay vì sử dụng vật liệu mới, việc lựa chọn cành cây khô giúp tác giả đưa những vật liệu tưởng chừng bỏ đi trở lại đời sống dưới hình thức một tác phẩm nghệ thuật

Ở tác phẩm, chất liệu cành cây khô không chỉ đóng vai trò tạo hình mà còn góp phần truyền tải thông điệp về sự kiên cường.

Những nhánh cây tưởng chừng đã mất đi sức sống lại được kết nối thành một hình tượng mạnh mẽ. Sự chuyển biến từ vật liệu giản dị thành một tác phẩm có quy mô lớn tạo nên nét đặc biệt trong cách thể hiện của người nghệ sĩ.

Không chỉ tái hiện một nhân vật văn học quen thuộc, tác phẩm còn gửi gắm quan niệm về hành trình trưởng thành của mỗi người, khi những thiếu sót và khó khăn đều có thể trở thành một phần của quá trình hoàn thiện bản thân. Dù không ai hoàn hảo, mỗi người đều đang tự nhào nặn nên hành trình của chính mình

Nghệ thuật sinh thái thu hút sự chú ý của du khách

Bức tượng mang đến một cách tiếp cận gần gũi đối với nghệ thuật sinh thái, trong đó giá trị thẩm mỹ được kết hợp với ý thức sử dụng vật liệu thân thiện môi trường.

Đồng thời, tác phẩm còn truyền tải thông điệp về tinh thần đứng dậy sau những lần vấp ngã. Giống như những cành cây khô được kết nối để hình thành một tổng thể, mỗi người cũng có thể từng bước tạo dựng hành trình của riêng mình, bất chấp những điều chưa hoàn thiện.

Hiện tác phẩm điêu khắc Tôn Ngộ Không khổng lồ đang thu hút nhiều người đến tham quan và ghi lại hình ảnh. Sức hút này cho thấy những vật liệu giản dị vẫn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các sáng tạo nghệ thuật, đồng thời mở ra cách nhìn mới về giá trị của những thứ thường bị bỏ quên trong đời sống.

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