Tòa liên bang Mỹ bác yêu cầu ngăn kiểm phiếu giữa kỳ ở California

Trước đó trong đơn kiện nộp ngày 15/10, Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị California tách riêng các phiếu thuộc danh sách này và chỉ kiểm đếm sau khi xác minh người bỏ phiếu là công dân Mỹ.

Cơ quan này cho biết có 28 người trong danh sách đã bị truy tố về hành vi bỏ phiếu trái phép, nhưng chưa nêu rõ tổng cộng bao nhiêu người đã gửi phiếu bầu qua thư.

Quá trình bỏ phiếu và kiểm soát gian lận bầu cử đang được giám sát chặt chẽ

Tòa Liên bang Mỹ tại San Francisco cho rằng yêu cầu can thiệp vào thẩm quyền của bang khi quá trình bầu cử đang diễn ra có thể gây xáo trộn, khiến cử tri và nhân viên bầu cử bối rối.

Bang California cũng khẳng định có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, đồng thời cho rằng dữ liệu của Bộ Tư pháp thiếu tin cậy. Các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử cũng lo ngại cách rà soát này có thể xác định nhầm những công dân Mỹ đã nhập tịch, ảnh hưởng đến quyền bỏ phiếu của họ.

Hoạt động kiểm tra và xử lý thông tin bầu cử được giám sát chặt chẽ

Đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Trump khởi kiện nhằm ngăn một bang kiểm đếm phiếu bầu. California là bang đông dân nhất nước Mỹ, là thành trì của đảng Dân chủ và hiện có 52 ghế tại Hạ viện, nhiều nhất cả nước.