Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong vụ sập nhà ở TP. Hồ Chí Minh

Hiện trường vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba

Liên quan vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận), chiều 13/11, đại diện Bệnh viện Nguyễn Thị Thập cho biết, đơn vị tiếp nhận 4 nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương. Trong đó, 3 trường hợp nhẹ được khám, sức khỏe đã ổn định, xuất viện trong hôm nay; 1 bệnh nhân trong tình trạng chấn thương sọ não được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp tục điều trị.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 cho hay, bệnh nhân S (sinh năm 1970, chuyển từ Bệnh viện Nguyễn Thị Thập đến) được chẩn đoán chấn thương đầu và chấn thương ngực do tai nạn. Hiện người bệnh tỉnh, gọi biết, thực hiện được theo y lệnh và được chụp phim để khảo sát tổn thương.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 13/11, một vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, khiến căn nhà đổ sập, 2 căn nhà liền kề bị sập tường. Lực lượng PCCC và CNCH, Công an TP. Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Nguồn: Báo Lao Động



