Tỉnh bang Alberta chọn ở lại Canada

Theo đài truyền hình quốc gia CBC News, vào thời điểm 33% số phiếu được kiểm đếm đêm 19/10, 76% cử tri ủng hộ "ở lại", trong khi 23% ủng hộ Alberta tiến tới cuộc bỏ phiếu tiếp theo mang tính ràng buộc pháp lý về việc tách khỏi Canada.

"Người dân Alberta đã đưa ra lựa chọn rõ ràng", Thủ tướng Mark Carney đưa ra tuyên bố sau khi kết quả ban đầu được công bố. "Họ chọn đoàn kết, cùng nhau xây dựng và chăm sóc lẫn nhau”, ông cho biết.

Thủ hiến Danielle Smith, người phản đối ly khai, bày tỏ "rất hài lòng" khi đông đảo người dân chọn tiếp tục ở lại Canada.

Người ủng hộ ở lại Canada ăn mừng sau khi kết quả sơ bộ được công bố tại Alberta, ngày 19/10 (Ảnh: Canadian Press)

Trước đó, các đơn vị thăm dò dư luận và các nhà phân tích đều bác bỏ khả năng phe ly khai giành chiến thắng, dựa trên dữ liệu cho thấy chỉ khoảng 1/3 cư dân Alberta ủng hộ tổ chức trưng cầu ý dân về việc rời khỏi Canada trong tương lai.

Một nhóm nhỏ, nhưng lên tiếng mạnh mẽ, đã vận động suốt nhiều tháng cho một Alberta độc lập. Họ lập luận rằng nguồn tài nguyên năng lượng dồi dào của tỉnh bang này đang được dùng để trợ cấp cho các khu vực ít tài nguyên hơn tại Canada, và rằng Alberta sẽ trở nên giàu có hơn nhiều nếu không vấp phải sự cản trở của Ottawa.

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, nhiều thủ lĩnh phe ly khai tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu khác, ngay cả khi đa số người dân Alberta chọn ở lại Canada.

Người dân tuần hành ủng hộ ở lại Canada tại Edmonton, Alberta, ngày 18/10 (Ảnh: Reuters)

Kết quả bỏ phiếu tại Alberta được xem là thắng lợi rất cần thiết đối với Thủ tướng Carney trong nỗ lực củng cố đoàn kết quốc gia giữa bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Cuộc trưng cầu ý dân tại Alberta diễn ra sau hai cuộc bỏ phiếu tương tự về việc tách khỏi Canada tại Quebec – tỉnh bang có đa số cư dân nói tiếng Pháp. Trong cả hai lần đó, người dân Quebec đều bỏ phiếu chọn ở lại Canada.