Một người tử vong sau va chạm giữa xe máy và xe buýt ở Hà Nội

Thời điểm 10 giờ ngày 20/10, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Cầu Giấy đang bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy).

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, Hà Nội), sáng 20/10 (Ảnh: Sóng Hữu)

Vụ tai nạn xảy ra đoạn trước số nhà 165 đường Xuân Thủy (Ảnh: Sóng Hữu)

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h40 sáng cùng ngày. Vị trí xảy ra tai nạn trước số nhà 165 Xuân Thủy (hướng đi Cầu Giấy), giữa 2 xe máy Honda Vision biển kiểm soát 29-E2 941.xx và 36-AZ 025.xx và xe buýt biển kiểm soát 29B - 404.xx.

Chỉ huy Công an phường Cầu Giấy cho biết vụ va chạm khiến một người điều khiển xe máy tử vong.

Tại hiện trường, xe buýt dừng trước 2 phương tiện xe máy với khoảng cách từ khoảng 3-7m.

Nhiều người dân hiếu kỳ có mặt ở hiện trường dõi theo sự việc.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông cũng như làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn: Báo Lao Động