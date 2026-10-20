CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thời sự

Một người tử vong sau va chạm giữa xe máy và xe buýt ở Hà Nội

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Vụ tai nạn giữa xe máy và xe buýt trên đường Xuân Thủy sáng 20/10 khiến một người tử vong.

Thời điểm 10 giờ ngày 20/10, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Cầu Giấy đang bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy).

Một người tử vong sau va chạm giữa xe máy và xe buýt ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, Hà Nội), sáng 20/10 (Ảnh: Sóng Hữu)

Một người tử vong sau va chạm giữa xe máy và xe buýt ở Hà Nội - Ảnh 2.
Một người tử vong sau va chạm giữa xe máy và xe buýt ở Hà Nội - Ảnh 3.

Vụ tai nạn xảy ra đoạn trước số nhà 165 đường Xuân Thủy (Ảnh: Sóng Hữu)

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h40 sáng cùng ngày. Vị trí xảy ra tai nạn trước số nhà 165 Xuân Thủy (hướng đi Cầu Giấy), giữa 2 xe máy Honda Vision biển kiểm soát 29-E2 941.xx và 36-AZ 025.xx và xe buýt biển kiểm soát 29B - 404.xx.

Chỉ huy Công an phường Cầu Giấy cho biết vụ va chạm khiến một người điều khiển xe máy tử vong.

Tại hiện trường, xe buýt dừng trước 2 phương tiện xe máy với khoảng cách từ khoảng 3-7m.

Nhiều người dân hiếu kỳ có mặt ở hiện trường dõi theo sự việc.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông cũng như làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn: Báo Lao Động

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thái Tuấn về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Chuyên gia luật nói về vụ xe sang lạng lách trước khi xảy ra tai nạn liên hoàn ở cao tốc

Chuyên gia luật nói về vụ xe sang lạng lách trước khi xảy ra tai nạn liên hoàn ở cao tốc

Theo chuyên gia luật, vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ngoài xem xét hành vi của tài xế Lexus, cần làm rõ sai phạm của các lái xe khác.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Du lịch và bán lẻ bứt tốc phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịp cuối năm

Kinh tế 18:49 19/10/2026

(HTV) - Với mức tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,06% - cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào quý 4 với tâm thế bứt tốc và những hành động tăng trưởng thiết thực.

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thế giới 19:59 19/10/2026

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.

Những điểm mới trong việc đơn giản hóa dịch vụ công trực tuyến

Thời sự 17:43 19/10/2026

(HTV) - Tại TP. Hồ Chí Minh, với lĩnh vực đất đai - xây dựng, dịch vụ công trực tuyến là những mắt xích quan trọng để khơi thông nguồn lực, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Xã hội 19:58 19/10/2026

Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 26 bị can về các tội môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong đó, 19 bị can bị khởi tố khi mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Xem thêm