Tái xuất sau 4 năm, Ánh Viên giành 7 HCV và phá 5 kỷ lục

Sau gần 4 năm chia tay đấu trường thi đấu đỉnh cao, Nguyễn Thị Ánh Viên bất ngờ trở lại tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 trong màu áo đoàn Quân đội. Ở tuổi 30, nữ kình ngư quê Cần Thơ nhanh chóng chứng minh phong độ bằng những màn trình diễn ấn tượng.

Ánh Viên giành 7 HCV và phá 5 kỷ lục Đại hội tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (Ảnh: FB Nguyễn Thị Ánh Viên)

Ánh Viên khép lại Đại hội với 7 HCV, gồm 3 HCV cá nhân và 4 HCV tiếp sức. Đặc biệt, cô thiết lập 5 kỷ lục Đại hội. Ở cự ly 200m ngửa, Ánh Viên đạt thành tích 2 phút 15 giây 46, phá kỷ lục Đại hội do chính mình thiết lập năm 2018.

Sau đó, Ánh Viên tiếp tục cùng các đồng đội Nguyễn Thúy Hiền, Trần Anh Thư và Phan Thị Thúy An giành HCV tiếp sức 4x100m tự do nữ.

Thành tích của Ánh Viên tại Đại hội năm nay góp phần giúp đoàn Quân đội giành ngôi nhất toàn đoàn môn Bơi với 14 HCV, 11 HCB và 11 HCĐ

Trước đó, nữ kình ngư lần lượt giành chiến thắng ở các nội dung 50m, 100m ngửa, 200m hỗn hợp, tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ, 4x200m tự do và 4x100m hỗn hợp nữ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 là một hành trình đáng nhớ đối với Viên. Viên cảm ơn Ban huấn luyện, gia đình, đồng đội và tất cả mọi người đã luôn đồng hành, dõi theo, dành tình cảm và ủng hộ Viên trong suốt thời gian qua. Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ trên trang cá nhân

Ánh Viên trở lại không vì huy chương, mà vì tình yêu bơi lội

Đằng sau màn tái xuất ấn tượng của Ánh Viên là một lý do giản dị: tình yêu dành cho bơi lội chưa bao giờ nguôi ngoai. Trên mạng xã hội, nữ kình ngư chia sẻ: "Sau 4 năm, mình nhận ra vẫn rất yêu đường đua xanh". Cô không trở lại để chạy theo huy chương hay chứng minh thắng thua, mà đơn giản muốn được bơi, được tập luyện và tiếp tục sống với đam mê.

Ánh Viên cũng mong muốn lan tỏa tình yêu đường đua xanh đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn nhỏ. Đây là định hướng cô theo đuổi kể từ khi rời xa đội tuyển quốc gia vào cuối năm 2021 (Ảnh: Tam Ninh)

Hiện tại, Ánh Viên dành tâm huyết phát triển phong trào bơi lội, dạy bơi an toàn và phổ cập kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Ánh Viên tiếp nối tình yêu với đường đua xanh bằng hành trình truyền cảm hứng và lan tỏa kỹ năng bơi lội đến cộng đồng (Ảnh: FB Nguyễn Thị Ánh Viên)

Từ một vận động viên từng chinh phục những đường đua lớn, "Tiểu tiên cá" đang tiếp tục hành trình của mình với vai trò người truyền cảm hứng. Những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm thi đấu trở thành hành trang để cô chia sẻ, hướng dẫn và khuyến khích thế hệ trẻ đến với môn bơi.

Tiểu tiên cá với thành tích 44 HCV Đại hội toàn quốc, 25 HCV SEA Games

Nguyễn Thị Ánh Viên là một trong những gương mặt tiêu biểu của bơi lội Việt Nam. Trong sự nghiệp thi đấu, cô giành 25 HCV SEA Games, 2 HCĐ ASIAD và 1 HCV Olympic trẻ năm 2014. Cô cũng từng đại diện Việt Nam tham dự ba kỳ Olympic vào các năm 2012, 2016 và 2020.

Tại SEA Games 2015, Ánh Viên tạo dấu ấn đặc biệt khi giành 8 HCV. Thành tích này góp phần đưa tên tuổi cô trở thành biểu tượng của bơi lội Việt Nam trên đấu trường khu vực (Ảnh: FB Nguyễn Thị Ánh Viên)

Ở sân chơi Đại hội Thể thao toàn quốc, trước năm 2026, Ánh Viên đã giành 37 HCV qua ba kỳ Đại hội 2014, 2018 và 2022. Với 7 HCV vừa bổ sung, cô nâng tổng số HCV tại bốn kỳ Đại hội lên 44.

Bốn năm vắng bóng ở đấu trường đỉnh cao, Ánh Viên trở lại và tiếp tục tạo nên những dấu ấn đáng nhớ (Ảnh: FB Nguyễn Thị Ánh Viên)



Nếu trước đây, cô chinh phục người hâm mộ bằng những tấm huy chương và kỷ lục, thì hiện tại, nữ kình ngư còn lan tỏa một thông điệp ý nghĩa: tình yêu thể thao không nhất thiết phải kết thúc khi sự nghiệp thi đấu đỉnh cao khép lại.

Kính mời quý khán giả xem lại chung kết môn Bơi trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tại link: https://www.youtube.com/watch?v=TEoqYzHorNk&t=5517s