Tiếp nối giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại mới

Ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, trở thành một dấu mốc có ảnh hưởng sâu rộng đối với lịch sử thế giới và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cách mạng Tháng Mười Nga đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử nhân loại và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân

Sự kiện đánh dấu sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên, mở ra một chương mới trong lịch sử nhân loại với mục tiêu giải phóng người lao động và xác lập quyền làm chủ của nhân dân.

Ngọn đuốc soi đường cho Cách mạng Việt Nam

Đối với cách mạng Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác – Lênin có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tìm kiếm con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tous (Pháp) tháng 12/1920

Từ đó, Người đã chuẩn bị những điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này, đưa sự nghiệp đấu tranh của dân tộc bước sang một thời kỳ mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thống nhất đất nước. Tiếp nối những thắng lợi đó, Việt Nam làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Phát huy tinh thần cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có những thuận lợi mới, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được thể hiện qua những hành động cụ thể trong công tác và đời sống

Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác và đời sống. Đồng thời, giữ vững bản lĩnh chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy những giá trị lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

Qua đó, biến niềm tin và ý chí thành những việc làm cụ thể, thiết thực, chung sức, đồng lòng để hướng tới hiện thực hóa mục tiêu vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.