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Hai nàng Thủy lên sóng, một cặp nên duyên, một cặp lỡ hẹn | Tập 42 - Bạn muốn hẹn hò

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HOÀNG HẠNH

(HTV) - Tập 42 Bạn muốn hẹn hò mang đến hai kết quả trái ngược với hai cô gái cùng tên Thủy. Thu Thủy và Đức Cảnh cùng bấm nút hẹn hò, trong khi Ngọc Thủy và Văn Phẩm đều quyết định không lựa chọn đối phương.

Hai nàng Thủy lên sóng, một cặp nên duyên, một cặp lỡ hẹn | Tập 42 - Bạn muốn hẹn hò

Đến với Bạn muốn hẹn hò, Nguyễn Đức Cảnh, quê Hà Nội, hiện kinh doanh bất động sản và nhà hàng, gặp Nguyễn Thị Thu Thủy, 29 tuổi, đang kinh doanh spa tại Hà Nội. Cảnh từng được cộng đồng mạng chú ý cách đây 8 năm với câu chuyện “ba tô phở”.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Thu Thủy cho biết cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con. Sau khoảng một năm rưỡi chung sống, cả hai quyết định chia tay vì nhiều bất đồng. Cô mong muốn người bạn đời tương lai biết tôn trọng, tin tưởng, thủy chung và luôn ủng hộ nhau trong cuộc sống.

Hai nàng Thủy lên sóng, một cặp nên duyên, một cặp lỡ hẹn | Tập 42 - Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 1.

Những chia sẻ cởi mở giúp cả hai thêm thiện cảm và cùng bấm nút hẹn hò

Trong cuộc trò chuyện, Đức Cảnh thể hiện quan điểm rõ ràng về hôn nhân. Anh cho biết sẽ bảo vệ người có lý lẽ đúng khi xảy ra bất đồng giữa vợ và mẹ, đồng thời vui vẻ nếu vợ kiếm tiền nhiều hơn mình. Những chia sẻ cởi mở giúp cả hai thêm thiện cảm và cùng bấm nút hẹn hò.

Ở cặp đôi thứ hai, Nguyễn Văn Phẩm, quê Nghệ An, hiện làm nhân viên văn phòng tại khu công nghiệp Bàu Bàng, gặp Ngọc Thủy, 32 tuổi, làm công nhân ngành dược tại TP. Hồ Chí Minh. Phẩm tự nhận khá nhút nhát nhưng biết nấu ăn, sẵn sàng chia sẻ việc nhà và chăm sóc con cái.

Hai nàng Thủy lên sóng, một cặp nên duyên, một cặp lỡ hẹn | Tập 42 - Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 2.

Cả hai cho biết chưa có đủ cảm xúc để tiến xa hơn

Cả hai trao đổi về cuộc sống gia đình, khoảng cách địa lý và mong muốn sống cùng mẹ của Ngọc Thủy. Tuy nhiên, khi đến thời điểm quyết định, cả Phẩm và Thủy đều không bấm nút. Ngọc Thủy cho biết cô chưa có đủ cảm xúc để tiến xa hơn.

Chương trình “Bạn muốn hẹn hò” phát sóng lúc 17g55 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.

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