Từ Rolex, Breitling, Seiko đến Omega, những thương hiệu đồng hồ từng xuất hiện trong loạt phim 007 luôn thu hút sự quan tâm của khán giả và giới sưu tầm.

Cận cảnh những mẫu đồng hồ sang trọng trưng bày trong tủ kính, đại diện cho các thương hiệu danh tiếng từng đồng hành cùng điệp viên James Bond và luôn thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm toàn cầu

Theo nhà báo chuyên mục sưu tầm đồng hồ Robert-Jan Broer, trong những phần phim đầu tiên, James Bond sử dụng đồng hồ Rolex Submariner. Sau đó, nhân vật lần lượt gắn với các thương hiệu Breitling và Seiko. Từ năm 1995, Omega trở thành thương hiệu đồng hồ đồng hành cùng điệp viên 007, góp phần định hình phong cách của nhân vật.

Hiện tại, thương hiệu được lựa chọn cho James Bond thế hệ mới vẫn là câu hỏi được giới hâm mộ quan tâm. Robert-Jan Broer nhận định có nhiều dự đoán về mẫu đồng hồ sẽ xuất hiện trong phần phim tiếp theo. Tuy nhiên, do phim dự kiến còn 2-3 năm nữa mới ra mắt, ê-kíp sản xuất vẫn có thời gian để đưa ra lựa chọn.

Cận cảnh những mẫu đồng hồ sang trọng trưng bày trong tủ kính, đại diện cho các thương hiệu danh tiếng từng đồng hành cùng điệp viên James Bond và luôn thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm toàn cầu

Robert Pattinson sẽ kế nhiệm Daniel Craig trong vai điệp viên 007, tiếp nối loạt phim đã kéo dài hơn 60 năm. Phần phim thứ 26 dự kiến ra rạp vào năm 2028.