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Thời sự

Thúc đẩy hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương Argentina

TRẦN HÙNG, NGUYỄN QUỐC, KIM NGỌC
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(HTV) - TP. Hồ Chí Minh và Argentina thúc đẩy kết nối, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực tiềm năng, đồng thời tăng cường giao lưu giữa các địa phương hai nước.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường kết nối với Argentina

Ngày 12/11, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp đón ông Alexis Damian Elias Am - Công sứ Đặc mệnh toàn quyền, Đại biện lâm thời Argentina tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh với Argentina, đồng thời đề xuất những hướng kết nối nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và giao lưu trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương Argentina - Ảnh 1.

Đại diện TP. Hồ Chí Minh và Argentina trao quà lưu niệm tại buổi gặp gỡ

Ông Alexis Damian Elias Am cho biết, chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh là chuyến công tác đầu tiên của ông sau hơn một tháng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Theo ông, Thành phố là nơi tập trung đông cộng đồng doanh nghiệp và người Argentina nhất tại Việt Nam. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác. Đại diện Argentina đề nghị TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy quan hệ với các địa phương của Argentina, qua đó tạo thêm cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Argentina mong muốn tham gia Diễn đàn Kinh tế mùa thu

Thúc đẩy hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương Argentina - Ảnh 2.
Thúc đẩy hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương Argentina - Ảnh 3.

Đại diện TP. Hồ Chí Minh và Argentina trao đổi tại buổi làm việc

Ông Alexis Damian Elias Am cho biết thêm, năm 2027, Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập. Ông mong muốn TP. Hồ Chí Minh tạo điều kiện để các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm diễn ra thuận lợi.

Bên cạnh đó, Argentina bày tỏ mong muốn tham gia Diễn đàn Kinh tế mùa Thu của Thành phố vào năm tới. Đây được xem là dịp để hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng cảm ơn sự quan tâm của ông Alexis Damian Elias Am đối với các sự kiện tại Thành phố. Lãnh đạo Thành phố hoan nghênh Argentina tham gia Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm tới, cùng chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy hợp tác đầu tư.

Mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Thúc đẩy hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương Argentina - Ảnh 4.
Thúc đẩy hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương Argentina - Ảnh 5.

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh và Argentina tại buổi gặp gỡ, trao đổi hợp tác

Về định hướng hợp tác, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp, công nghệ sinh học, logistics, khoáng sản, văn hóa và giáo dục.

Việc mở rộng kết nối trên các lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ giữa TP. Hồ Chí Minh với Argentina nói riêng và các địa phương của hai nước nói chung.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, dù Việt Nam và Argentina cách xa nhau về vị trí địa lý, hai bên đều mong muốn xích lại gần nhau và thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

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