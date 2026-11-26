Tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp

Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh trao Giải Vinh danh các Doanh nghiệp Chuyển đổi số tiêu biểu

Nằm trong chuỗi hoạt động của Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm Công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh - VINAMAC EXPO 2026, Hội thảo “Chuyển đổi số để tăng tốc chuyển đổi xanh trong nhà máy” do Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh chủ trì đã thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu.

Theo PGS.TS Lê Hoài Quốc - Chủ tịch Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh cho biết, các mô hình chuyển đổi số đúng nghĩa hiện chủ yếu được ghi nhận ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, từ định hướng, nguồn nhân lực đến kinh phí triển khai.

Trong bối cảnh chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng và hướng đến phát triển bền vững được các chuyên gia xác định là xu hướng tất yếu đối với doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy sản xuất xanh và phát triển bền vững

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ về hệ sinh thái công nghệ và các giải pháp tích hợp trong tự động hóa, năng lượng sạch nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp

Để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bên cạnh đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, các doanh nghiệp cần chú trọng tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận tri thức mới và xây dựng đội ngũ nhân lực kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao.

Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp không chỉ cần đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại mà còn cần tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận tri thức mới và xây dựng đội ngũ nhân lực kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Hoài Quốc - Chủ tịch Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh

Trong thời gian tới, Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối các giải pháp hiệu quả với chi phí phù hợp, tạo tiền đề để các doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước triển khai chuyển đổi.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về ứng dụng công nghệ điều khiển, tự động hóa, tối ưu nguồn lực và thúc đẩy sản xuất xanh, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Kết nối doanh nghiệp, lan tỏa các mô hình chuyển đổi số tiêu biểu

Các giải pháp robot và thiết bị tự động hóa hiện đại được giới thiệu tại triển lãm, giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới

Dịp này, Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh cũng đã trao “Giải Vinh danh các Doanh nghiệp Chuyển đổi số tiêu biểu của Hội”.

Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, kết nối với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đồng thời tiếp cận những giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất.

Thông qua các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm kiếm hướng hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

Đây cũng là những hoạt động góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, hướng đến sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát triển sản xuất bền vững.