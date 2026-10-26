Nguồn: TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk
Sau lễ đón chính thức, sáng 26/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk hội đàm và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
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(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 26/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.
Hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh
Ngày 26/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, với hơn 2.700 đại biểu đăng ký tham dự và 214 diễn giả đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ.
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