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Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Sau lễ đón chính thức, sáng 26/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk hội đàm và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nguồn: TTXVN

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