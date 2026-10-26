Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

10:23 23/10/2026

Tối 22/10, ông Lê Lưu Dũng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết, vừa phối hợp các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ và Ban Quản lý Vườn quốc gia khảo sát, đo đạc một hố sụt có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi-Khe Gát.