Nguồn: TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49
Sáng 15/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, tại thủ đô Manila, Cộng hoà Philippines.
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Thủ tướng trả lời chất vấn về huy động vốn và kiểm soát hiệu quả đầu tư
Chiều 12/11, tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trả lời những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến huy động nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển các kênh vốn trung và dài hạn...
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 49
Sáng 14/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến 17/11/2026, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.
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