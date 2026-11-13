Thời tiết 13/11: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất các tỉnh miền núi

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, nhiều khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và các địa phương từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Đáng chú ý, độ ẩm đất tại một số khu vực đã vượt 85%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ mất ổn định địa chất khi mưa tiếp diễn.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, trong 6 giờ qua, từ 19 giờ ngày 12/11 đến 1 giờ ngày 13/11, nhiều địa phương ghi nhận mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được tại trạm Chiềng Pha (Sơn La) là 46,2 mm; Chế Tạo (Lào Cai) 35,4 mm; Na Ư (Điện Biên) 34,8 mm và thủy điện Huội Quảng (Lai Châu) 31,4 mm.

Khu vực Lai Châu và Điện Biên tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 20 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Tại Sơn La và Lào Cai, lượng mưa dự kiến 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Mưa tiếp diễn trên nền đất có độ ẩm cao làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Trong khi đó, tại Trung Bộ và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, mưa lớn trong 24 giờ qua khiến nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa vượt 200 mm.

Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa. Đắk Lắk có mưa 5 - 15 mm, cục bộ trên 50 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 1.

Trên biển, mưa dông mạnh, cảnh báo lốc xoáy và gió giật cấp 7 - 8. Hiện tại, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng và vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan xuất hiện mưa rào, dông mạnh.

Dự báo ngày và đêm 13/11, mưa rào và dông tiếp tục xảy ra tại vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, cùng khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa.

Đặc biệt, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào, dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C; phía Bắc có nơi dưới 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-tiet-1311-canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-cac-tinh-mien-nui-post1402326.html