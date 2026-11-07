Thoát khỏi chiếc bóng hình tượng: Nghệ sĩ có quyền được thay đổi?

Khi dấu ấn nổi bật trở thành chiếc khung

Kwon Eun-bi từng nhận được sự chú ý rộng rãi sau những màn trình diễn tại lễ hội âm nhạc Waterbomb. Hình ảnh quyến rũ, phong thái tự tin cùng năng lượng sân khấu giúp nữ ca sĩ tạo dấu ấn riêng, đồng thời mở rộng độ nhận diện trong công chúng. Tuy nhiên, khi một hình tượng được nhắc đến quá nhiều, những khía cạnh khác trong năng lực và cá tính nghệ thuật của người biểu diễn đôi khi bị đặt ở phía sau.

Kwon Eun-bi muốn vượt khỏi hình ảnh “nữ thần Waterbomb” để thể hiện những khía cạnh khác trong âm nhạc (Ảnh: X)

Đây không phải câu chuyện riêng của Kwon Eun-bi. Trong ngành công nghiệp giải trí, nghệ sĩ thường được công chúng ghi nhớ qua một vai diễn, phong cách âm nhạc, diện mạo hay khoảnh khắc tạo tiếng vang. Sự nhận diện ấy có thể trở thành lợi thế nhưng cũng tạo ra kỳ vọng rằng họ phải tiếp tục duy trì hình ảnh đã quen thuộc.

Hình ảnh Kwon Eun-bi trên sân khấu Waterbomb - dấu ấn góp phần đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng (Ảnh: Waterbomb)

Khi nghệ sĩ lựa chọn hướng đi khác, sự thay đổi đôi lúc được nhìn nhận như một bước rời xa bản sắc cũ. Trong khi đó, sáng tạo vốn không đứng yên. Một người làm nghệ thuật có thể trưởng thành, thay đổi sở thích và muốn thử nghiệm những cách biểu đạt mới theo từng giai đoạn.

Làm mới âm nhạc, không phủ nhận chính mình

Với đĩa đơn Dejavu, Kwon Eun-bi lựa chọn màu sắc disco-pop tươi sáng, nhẹ nhàng hơn so với hình ảnh trình diễn giàu năng lượng từng gắn liền với cô. Ca khúc khai thác cảm giác thân quen khó lý giải khi gặp một người lần đầu, kết hợp nhịp bass nổi bật và tiếng guitar tạo không khí mềm mại.

Đĩa đơn Dejavu mang màu sắc disco-pop nhẹ nhàng, đánh dấu lựa chọn làm mới bản thân của nữ ca sĩ (Ảnh: X)

Chia sẻ với The Korea Herald, nữ ca sĩ cho biết cô muốn thể hiện những khía cạnh tự nhiên, tươi sáng và chân thật hơn. Dù vậy, cô không có ý định từ bỏ hình ảnh mạnh mẽ, quyến rũ trên sân khấu. Điều Kwon Eun-bi hướng đến không phải thay thế hoàn toàn con người từng được khán giả yêu mến, mà là mở rộng cách công chúng nhìn nhận mình.

Sau khoảng một năm bốn tháng kể từ sản phẩm trước, Dejavu cũng đánh dấu lần trở lại đầu tiên của cô kể từ khi gia nhập RBW Entertainment vào tháng 4/2026. Đây là cơ hội để nữ ca sĩ thử nghiệm định hướng mới, tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo và tìm kiếm màu sắc phù hợp với bản thân.

Bản sắc nghệ thuật không phải một khuôn mẫu cố định

Hành trình của Kwon Eun-bi, từ thời hoạt động cùng nhóm nhạc dự án Iz*One đến sự nghiệp solo, cho thấy nghệ sĩ luôn đứng trước những giai đoạn chuyển đổi. Mỗi chặng đường có thể mang đến một nhóm khán giả, kỳ vọng và cơ hội thể hiện khác nhau. Việc cô hướng đến các dự án sáng tác tại Nhật Bản, Mỹ và mong muốn mở rộng hoạt động biểu diễn quốc tế cũng phản ánh nhu cầu tìm kiếm thêm trải nghiệm, nguồn cảm hứng.

Từ câu chuyện này, vấn đề đặt ra không đơn thuần là một nghệ sĩ có nên thay đổi hình tượng hay không, mà là công chúng có sẵn sàng đón nhận nhiều phiên bản khác nhau của người nghệ sĩ ấy. Sự yêu mến đôi khi đi kèm mong muốn họ tiếp tục duy trì điều từng khiến khán giả ấn tượng. Nhưng nếu kỳ vọng đó trở thành giới hạn, nghệ sĩ có thể khó thử nghiệm và phát triển những khả năng mới.

Hành trình solo mở ra cơ hội để Kwon Eun-bi thử nghiệm và phát triển bản sắc sáng tạo riêng (Ảnh: X)

Một hình tượng từng tạo nên thành công không nhất thiết phải bị xóa bỏ. Nó có thể là một phần trong hành trình sáng tạo, bên cạnh những lựa chọn khác ở hiện tại và tương lai. Với Dejavu, Kwon Eun-bi không phủ nhận dấu ấn Waterbomb mà đang tìm cách để dấu ấn ấy không trở thành định nghĩa duy nhất về mình.

Sau cùng, quyền được thay đổi cũng là một phần của tự do sáng tạo. Nghệ sĩ có thể giữ lại những gì làm nên bản sắc, đồng thời bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những khả năng chưa từng được thể hiện. Và khán giả cũng có cơ hội nhìn thấy con người nghệ thuật đa diện hơn, thay vì chỉ nhớ đến một hình ảnh đã quen thuộc.

Nguồn: The Korea Herald