Choi Bool-am với gần 70 năm gắn bó với nghệ thuật

Choi Bool-am qua đời vào khoảng 22 giờ ngày 29/10 khi đang điều trị tại một bệnh viện ở phía tây Seoul, Hàn Quốc. Thông tin sau đó đã được gia đình xác nhận. Ông tên thật là Choi Young-han, sinh năm 1939 tại Incheon.

Diễn viên Choi Bool-am qua đời ở tuổi 87, khép lại gần bảy thập kỷ hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Yonhap News)

Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp sân khấu năm 1959 với vở kịch Hamlet, trước khi gia nhập Đoàn kịch Quốc gia Hàn Quốc năm 1965. Hai năm sau, ông chuyển sang lĩnh vực truyền hình và dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả.

Vai diễn thanh tra Park Young-han trong series hình sự Chief Inspector, phát sóng từ năm 1971 đến 1989, đã góp phần đưa tên tuổi Choi Bool-am đến gần với công chúng. Bộ phim kéo dài gần hai thập kỷ và trở thành một trong những tác phẩm đáng nhớ trong sự nghiệp của ông.

Với lối diễn xuất tự nhiên cùng hình ảnh gần gũi, Choi Bool-am trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả (Ảnh: Yonhap News)

Choi Bool-am từng chia sẻ Chief Inspector là một trong những tác phẩm ông yêu thích nhất. Nam diễn viên cho biết mỗi lần nghe nhạc chủ đề của bộ phim, ông vẫn cảm nhận được sự xúc động và những bài học về cuộc sống mà tác phẩm mang lại.

Hình tượng người cha mẫu mực trên màn ảnh Hàn Quốc

Bên cạnh dòng phim hình sự, Choi Bool-am còn đặc biệt được yêu mến qua vai diễn trong Country Diaries, series truyền hình về đời sống nông thôn phát sóng từ năm 1980 đến 2002. Với thời lượng phát sóng kéo dài 22 năm, tác phẩm trở thành một trong những series truyền hình lâu đời của Hàn Quốc.

Vai diễn trong Country Diaries góp phần định hình hình ảnh người cha quốc dân của Choi Bool-am trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc (Ảnh: Hankyung)

Những vai diễn người cha điềm đạm, giàu trách nhiệm giúp ông được công chúng xem như hình tượng người cha quốc dân. Khả năng thể hiện các nhân vật đời thường bằng lối diễn xuất gần gũi cũng là yếu tố giúp nam diễn viên duy trì sức hút qua nhiều thế hệ khán giả.

Trong sự nghiệp kéo dài gần bảy thập kỷ, Choi Bool-am hoạt động ở cả truyền hình, điện ảnh và sân khấu. Ông tiếp tục nhận những vai diễn nhỏ ngay cả khi đã trở thành ngôi sao nổi tiếng.

Choi Bool-am từng đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau, từ thanh tra hình sự đến những nhân vật lịch sử (Ảnh: Chosun)

Nam diễn viên cũng từng hóa thân thành cựu Tổng thống Hàn Quốc Rhee Syng-man khi mới ngoài 40 tuổi, dù nhân vật lớn tuổi hơn ông đáng kể. Tác phẩm gần nhất của Choi Bool-am là Chief Detective 1958 (2024), phần tiền truyện của Chief Inspector, có sự tham gia của diễn viên Lee Je-hoon.

Di sản vượt ra ngoài màn ảnh của diễn viên Choi Bool-am

Ngoài nghệ thuật, Choi Bool-am từng tham gia chính trường với tư cách nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc trong giai đoạn 1992-1996. Ông cũng dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động bảo vệ quyền lợi trẻ em và thanh thiếu niên.

Nam diễn viên nhận nhiều giải thưởng trong sự nghiệp, bao gồm các giải Baeksang Arts Awards ở lĩnh vực truyền hình và sân khấu, cùng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Daejong .

Với lối diễn xuất tự nhiên cùng hình ảnh gần gũi, Choi Bool-am trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả (Ảnh: Yonhap News)

Tang lễ của ông sẽ do tổ chức Chorogusan for Children đứng ra chủ trì nhằm ghi nhận những đóng góp dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Sự ra đi của Choi Bool-am khép lại hành trình nghệ thuật kéo dài gần 70 năm của một diễn viên góp phần định hình ký ức truyền hình Hàn Quốc. Những vai diễn của ông tiếp tục là dấu ấn đáng nhớ đối với khán giả từng lớn lên cùng các bộ phim gia đình và hình sự kinh điển.

Nguồn tin: Yonhap News