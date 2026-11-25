Ngày 24/11, Trung Quốc cho biết nước này đã gia hạn thời gian tạm dừng một số biện pháp hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược sang Mỹ thêm 2 tháng. Quyết định này nhằm duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nguyên tố Gallium và Germanium trên bảng tuần hoàn, ngày 06/07/2023 (Ảnh: Reuters)



Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã gia hạn việc tạm ngừng áp dụng lệnh cấm xuất khẩu trên thực tế đối với các mặt hàng lưỡng dụng gali, gecmani, antimon và vật liệu siêu cứng sang Mỹ, cũng như việc rà soát chặt chẽ hơn đối với người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối cùng đối với các lô hàng than chì.

Lệnh gia hạn này sẽ có hiệu lực đến ngày 27/1/2027, thay vì kết thúc vào ngày 27/11/2026 như kế hoạch trước đó.

Mẫu antimon được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, Anh, ngày 06/06/2025 (Ảnh: Reuters)

Đây là một phần trong loạt các hoạt động nới lỏng căng thẳng thương mại giữa hai nước trong những tuần gần đây. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc kéo dài thời gian đình chiến thêm 2 tháng sẽ tạo điều kiện để hai bên tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế.

Các khoáng sản này có vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Cụ thể, Gali và Germani được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn, trong khi Antimon là nguyên liệu trong sản xuất đạn dược. Vì vậy, việc duy trì nguồn cung những vật liệu này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghệ và sản xuất của Mỹ.