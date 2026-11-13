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Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ: Rơi trực thăng quân sự, 4 người thiệt mạng

TTXVN
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Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/11 xác nhận 4 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự S-70 tại tỉnh Malatya, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định.

Thổ Nhĩ Kỳ: Rơi trực thăng quân sự, 4 người thiệt mạng

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc trực thăng gặp nạn tại huyện Yesilyurt, tỉnh Malatya. Kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin vụ việc xảy ra vào khoảng 18h45 cùng ngày (giờ địa phương). Sau khi trực thăng rơi, một đám cháy đã bùng phát tại hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm sau khi đám cháy được dập tắt.

Hình ảnh do truyền hình địa phương phát sóng cho thấy xe cứu thương và xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz đã gửi lời chia buồn đến gia đình các quân nhân thiệt mạng.

Nguồn: https://baotintuc.vn/tho-nhi-ky-roi-truc-thang-quan-su-4-nguoi-thiet-mang-post1402339.html

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