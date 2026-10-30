Thích ứng tốc độ già hóa dân số: Đột phá từ mô hình "kinh tế bạc" tại TP. Hồ Chí Minh

Tạp chí Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Phát triển kinh tế bạc – kiến tạo trụ cột an sinh bền vững”. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu, nhà quản lý cùng các chuyên gia kinh tế, y tế và xã hội học.

Tại tọa đàm, các diễn giả đã cùng nhận diện tiềm năng của "kinh tế bạc" trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số tại Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng, đồng thời thảo luận chuyên sâu về nhu cầu, mô hình chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và các dịch vụ tài chính - bảo hiểm dành cho người cao tuổi.

Quang cảnh Tọa đàm "Phát triển kinh tế bạc – kiến tạo trụ cột an sinh bền vững" do Tạp chí Kinh tế - Tài chính phối hợp với BHXH TP. Hồ Chí Minh tổ chức

Tốc độ già hóa dân số nhanh và bài toán an sinh cấp thiết

Dữ liệu dự báo được chia sẻ tại tọa đàm cho thấy Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2036, khi tỷ trọng người từ 65 tuổi trở lên đạt 14%. Đến năm 2039, số lượng người cao tuổi dự kiến tăng lên khoảng 16,8 triệu người và sẽ tiếp tục đạt mốc 25,2 triệu người vào năm 2069.

Tốc độ già hóa gia tăng nhanh chóng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuẩn bị hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe linh hoạt, thích ứng tốt. Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao, mà còn phải tổ chức các mô hình dịch vụ phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Bà Nguyễn Hải Hồng — Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế - Tài chính (áo dài xanh) cùng các đại biểu tham dự tọa đàm

3 Đột phá chiến lược để phát triển "kinh tế bạc" bền vững

Để biến thách thức già hóa dân số thành cơ hội phát triển bền vững cho ngành "kinh tế bạc", các đại biểu và chuyên gia tại tọa đàm đã đề xuất triển khai đồng bộ 3 nhóm giải pháp trọng tâm: hoàn thiện thể chế và bộ tiêu chuẩn chất lượng để phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi chuyên nghiệp; khơi thông nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích tư nhân tham gia phát triển hạ tầng và tăng cường kết nối y tế công - tư; đồng thời củng cố cơ chế tài chính an sinh với Bảo hiểm y tế làm trụ cột, kết hợp nghiên cứu các giải pháp bảo hiểm bổ sung và tích lũy tài chính để người dân chủ động chuẩn bị cho tuổi già.

Các đại biểu và chuyên gia nghiên cứu tài liệu, trao đổi giải pháp phát triển các mô hình dịch vụ cho người cao tuổi

Tọa đàm mở ra nhiều góc nhìn mới, khẳng định "kinh tế bạc" không chỉ là giải pháp ứng phó với già hóa dân số mà còn là động lực kinh tế mới, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.