Thị trường vàng hôm nay



Thị trường trong nước: Sáng 29/11, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và PNJ đồng loạt giữ nguyên so với sáng qua, cùng niêm yết ở mức 131,0 - 136,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Phú Quý điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, giao dịch tại ngưỡng 129,8 - 136,0 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giữ nguyên mức 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng, DOJI đi ngang ở mức 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng và Bảo Tín Mạnh Hải mua vào tại 129,0 triệu đồng/lượng. Ngược lại, PNJ tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều lên 127,5 - 133,7 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý nhích 300.000 đồng/lượng lên ngưỡng 129,8 - 133,8 triệu đồng/lượng. Đối với thị trường bạc, giá giao dịch duy trì quanh mức 1,332 - 1,577 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu và khu vực.

Thị trường thế giới: Vàng thế giới đi ngang so với sáng qua, niêm yết quanh mức 3.655 USD/ounce (tương đương khoảng 114,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỉ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 21,3 triệu đồng/lượng. Khảo sát hàng tuần của Kitco cho thấy tâm lý giới phân tích Phố Wall đã bớt bi quan sau khi kim loại quý lấy lại ngưỡng 3.600 USD/ounce với 40% chuyên gia dự báo giá tăng, 33% dự báo giảm và 27% cho rằng đi ngang. Trái lại, nhóm nhà đầu tư cá nhân vẫn thận trọng khi có tới 43% dự báo giá giảm, 36% kỳ vọng tăng và 21% nhận định đi ngang.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Chốt tuần giao dịch, giá dầu Brent giảm nhẹ trong phiên cuối tuần nhưng tính chung cả tuần vẫn tăng khoảng 3% lên mức 95,44 USD/thùng, chấm dứt chuỗi giảm ba tuần liên tiếp. Trong khi đó, giá dầu WTI đóng cửa ở ngưỡng 83,08 USD/thùng, giảm 0,9% tính chung cả tuần. Diễn biến phân hóa hình thành sau tuần giao dịch biến động mạnh trước loạt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông như các vụ tấn công tàu thương mại qua eo biển Hormuz, vụ tuyên bố tập kích nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia, cùng thông tin tồn kho dầu thô Mỹ tăng thấp hơn dự báo. Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách sản lượng năm 2027 của OPEC+ diễn ra trong ngày 29/11.

Thị trường trong nước: Giá bán lẻ xăng dầu ngày 29/11 tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành lúc 15 giờ ngày 26/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Cụ thể: xăng E5RON92 có giá không cao hơn 18.391 đồng/lít (giảm 185 đồng/lít); xăng E10RON95-III không cao hơn 19.056 đồng/lít (giảm 44 đồng/lít); dầu diesel 0.05S ở mức tối đa 24.965 đồng/lít (giảm 1.382 đồng/lít) và dầu mazut 180CST 3.5S không quá 17.570 đồng/kg (giảm 1.101 đồng/kg).

Góc nhìn đầu tư: Bộ lọc cổ phiếu đầu tiên: Đi từ ngành, đừng đi từ tin đồn

Thị trường chứng khoán có hàng nghìn mã cổ phiếu, trong khi thời gian và sức lực của mỗi nhà đầu tư đều có hạn. Thay vì loay hoay giữa biển thông tin, bộ lọc đầu tiên nên bắt đầu từ một câu hỏi rất căn bản: doanh nghiệp này kiếm tiền trong ngành nào, và ngành đó thường phản ứng ra sao mỗi khi nền kinh tế đổi chiều?

Thực tế, không ít nhà đầu tư bước chân vào thị trường chỉ từ một mã cổ phiếu được bạn bè hay hội nhóm "phím hàng". Khi cổ phiếu tăng giá thì hào hứng, nhưng chỉ cần thị trường quay đầu, họ lại lúng túng không biết nên giữ hay bán - đơn giản vì ngay từ đầu họ chưa thực sự hiểu mình đang cầm trên tay thứ gì.

Hiểu về ngành tất nhiên không giúp bạn đoán đúng giá cổ phiếu ngày mai. Điều nó mang lại thực tế hơn nhiều: giúp bạn biết cần theo dõi chỉ số nào, rủi ro thường ẩn nấp ở đâu và biên độ biến động bao nhiêu là bình thường. Để tập cách nhìn này, ba nhóm ngành quen thuộc là ngân hàng, bất động sản và logistics chính là điểm khởi đầu phù hợp nhất.

Cổ phiếu chu kỳ và phòng thủ: Khác nhau ở độ nhạy

Nhóm cổ phiếu chu kỳ đại diện cho những ngành có doanh thu và lợi nhuận gắn chặt với nhịp đập của nền kinh tế. Khi tín dụng mở rộng, giao thương nhộn nhịp hay người dân mạnh tay mua nhà, doanh nghiệp trong nhóm này hưởng lợi rất nhanh. Ngược lại, khi lãi suất nhích lên hoặc đơn hàng sụt giảm, họ cũng là những người chịu tác động sớm nhất.

Ở phía bên kia, cổ phiếu phòng thủ thuộc về các ngành cung cấp nhu cầu thiết yếu khó cắt giảm như thực phẩm, thuốc men hay điện nước. Kinh tế khó khăn có thể khiến một gia đình hoãn kế hoạch mua căn hộ, nhưng họ vẫn phải ăn cơm và bật đèn mỗi ngày.

Minh họa cổ phiếu chu kỳ và phòng thủ qua các pha kinh tế

Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn rằng "phòng thủ" đồng nghĩa với việc không giảm giá. Nhìn lại năm 2022, khi VN-Index mất 32,8%, nhóm thực phẩm, dược phẩm và điện vẫn giảm khoảng 22–24%. Mức giảm này nhẹ hơn thị trường chung và dễ thở hơn nhiều so với cú rơi tới 59% của bất động sản dân cư, nhưng vẫn đủ khiến không ít người cầm cổ phiếu mất ngủ.

Đáng chú ý hơn, cũng trong năm 2022, nhóm ngân hàng chỉ giảm 20%, còn cảng và dịch vụ kho bãi giảm 13,2% - thậm chí ít hơn cả ba nhóm phòng thủ kể trên. Sang năm 2026 (tính đến ngày 26/11), dược phẩm giảm 18,7%, sâu hơn cả mức giảm 10,7% của ngân hàng. Thực tế đó cho thấy nhãn ngành chỉ phản ánh xu hướng phổ biến chứ không phải tấm "thẻ bảo hiểm" cho danh mục.

Biến động chỉ số giá ngành năm 2022 và năm 2026 tính đến 26/11. Nguồn: WiData

Ba nhóm ngành cốt lõi, ba cách đọc khác nhau

Mỗi ngành có một mô hình kiếm tiền riêng, nên không thể dùng chung một bộ tiêu chí để đánh giá.

Ngân hàng kiếm tiền chủ yếu từ chênh lệch lãi suất và phí dịch vụ, nên kết quả kinh doanh luôn song hành với tăng trưởng tín dụng. Lợi nhuận toàn ngành duy trì đà tăng đều suốt giai đoạn 2021–2025 và tiếp tục tăng 19,8% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2026. Dù vậy, rủi ro của ngân hàng thường đến có độ trễ qua nợ xấu. Cuối Quý III/2026, tỉ lệ nợ xấu ở mức 2,12%, nhích nhẹ từ 2,03% một năm trước, trong khi tỉ lệ bao phủ nợ xấu lùi từ 83% xuống 74% - cho thấy lớp đệm dự phòng đang mỏng dần. Vì thế, xem cổ phiếu ngân hàng đừng chỉ nhìn con số lợi nhuận; hãy soi kỹ nợ xấu, dự phòng và tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) - nguồn vốn giá rẻ tạo lợi thế cạnh tranh cho nhà băng.

Bất động sản dân cư lại là ví dụ điển hình cho tính chu kỳ và độ lệch pha. Dự án thường mất nhiều năm triển khai, nhưng doanh thu chỉ được hạch toán khi bàn giao, khiến lợi nhuận dễ dồn cục vào một vài quý. Chẳng hạn, 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận toàn nhóm gấp khoảng 2,5 lần cùng kỳ, nhưng chỉ số giá từ đầu năm đến ngày 26/11 vẫn giảm 19,2%. Khi lọc nhóm này, nhà đầu tư cần kiểm tra hàng tồn kho, khoản người mua trả tiền trước, áp lực nợ vay và dòng tiền, đồng thời xem xét liệu con số lợi nhuận đẹp có đang chỉ tập trung ở một vài "ông lớn" hay không.

Logistics sống nhờ dòng chảy hàng hóa: từ xuất nhập khẩu, sản lượng qua cảng cho đến giá cước. Lợi nhuận nhóm cảng và kho bãi năm 2025 đã đạt mức gấp khoảng 2,6 lần năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm 2026, mức tăng trưởng lũy kế vẫn đạt 20,1%, nhưng nếu bóc tách riêng Quý III, lợi nhuận lại giảm 12,1% so với cùng kỳ. Đây là lời nhắc quan trọng: một con số lũy kế đẹp đôi khi có thể che khuất dấu hiệu hụt hơi ở chặng gần nhất.

Biểu đồ lợi nhuận sau thuế công ty mẹ toàn ngành giai đoạn 2021–2025. Nguồn: WiData

Cần lưu ý rằng đà đi lên của ngân hàng hay cảng biển trong 5 năm qua không biến thành cổ phiếu phòng thủ, bởi khung thời gian đó chưa chắc đã quét qua trọn vẹn một chu kỳ đi xuống của lợi nhuận. Ở chiều ngược lại, nhóm điện - vốn mang mác phòng thủ - lại ghi nhận lợi nhuận sụt giảm hai năm liên tiếp 2023 - 2024 trước khi tăng hơn gấp đôi vào năm 2025. Nhu cầu tiêu dùng ổn định không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với lợi nhuận ổn định.

Dựng bộ lọc đầu tiên cho riêng mình

Quy trình 5 bước của bộ lọc cổ phiếu đầu tiên

Với người mới, một bộ lọc hiệu quả cần đủ gọn gàng để dễ lặp lại. Bạn có thể bắt đầu bằng việc chọn 2–3 ngành quen thuộc, phân bổ hài hòa giữa nhóm chu kỳ và phòng thủ tùy theo khẩu vị rủi ro của bản thân. Tiếp theo, hãy đặt một ngưỡng thanh khoản tối thiểu để đảm bảo có thể mua bán khi cần - ví dụ giá trị giao dịch bình quân từ 10 tỷ đồng mỗi phiên (đây chỉ là mốc gợi ý để thực hành, không phải tiêu chuẩn bắt buộc).

Đến bước kiểm tra chất lượng và định giá, nguyên tắc quan trọng nhất là phải "đo đúng thước" cho từng ngành:

Định giá toàn ngành tại ngày 26/11/2026 (Nguồn: WiData). P/E là hệ số giá trên lợi nhuận; P/B là hệ số giá trên giá trị sổ sách

Một cái bẫy rất dễ gặp ở bước này là cho rằng P/E thấp đồng nghĩa với cổ phiếu rẻ. Với cổ phiếu chu kỳ, P/E thường trông hấp dẫn nhất đúng vào lúc lợi nhuận đang ở vùng đỉnh. Mức P/E 6,1 lần của bất động sản dân cư xuất hiện ngay khi lợi nhuận 9 tháng bật tăng mạnh; vì vậy, câu hỏi cần đặt ra không phải là "đã rẻ chưa", mà là khoản lợi nhuận đột biến ấy có lặp lại được hay không.

Sau cùng, với mỗi mã cổ phiếu vượt qua bộ lọc, hãy tự viết ra hai dòng ngắn gọn: lý do khiến bạn quan tâm và điều kiện nào xảy ra sẽ chứng minh luận điểm đó không còn đúng - chẳng hạn nợ xấu tăng hai quý liên tiếp, hay sản lượng hàng qua cảng quay đầu giảm.

Kết quả của bộ lọc chỉ là một danh sách rút gọn để nghiên cứu sâu hơn, chưa phải lệnh đặt mua. Thị trường rồi sẽ còn nhiều lần đổi pha, nhưng người hiểu rõ mình đang nắm giữ doanh nghiệp thuộc ngành nào sẽ luôn có điểm tựa để giữ sự bình tĩnh.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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