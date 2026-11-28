Thông tin trên được chia sẻ tại hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027 - Đón những cơ hội diễn ra" chiều qua tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sau khi FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên mới nổi thứ cấp, cơ quan quản lý tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trong tiếp cận thị trường, rà soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài và đặt mục tiêu triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào đầu năm 2027.

Đề cập đến triển vọng thị trường, các chuyên gia cho rằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cùng khả năng thu hút dòng vốn quốc tế sau nâng hạng sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong năm 2027.

Theo ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank, mặt bằng lãi suất dự kiến có thể hạ sớm nhất vào quý II hoặc quý III năm sau. Khi lãi suất và lạm phát cùng hạ nhiệt, thị trường sẽ dần tích lũy, hồi phục trở lại từ quý I và bắt đầu có bước chuyển biến tăng trưởng vào quý II. Ông Sơn đánh giá đây là thời điểm rất hấp dẫn để đầu tư trung và dài hạn do định giá thị trường đang ở vùng rẻ, kết hợp với yếu tố tăng trưởng lợi nhuận sẽ thúc đẩy chỉ số và giá cổ phiếu đi lên trong dài hạn.

Đồng quan điểm về triển vọng phục hồi, ông Nguyễn Minh Hạnh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát cho rằng khi thị trường bắt đầu đi lên trở lại, nhà đầu tư nên tập trung vào các nhóm ngành có tính chu kỳ cao như chứng khoán, bởi đây sẽ là những lĩnh vực có tốc độ hồi phục nhanh và mạnh mẽ nhất.

Thảo luận tại hội thảo, các diễn giả cũng cho rằng: để đáp ứng nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng GDP 10%/năm, tín dụng cần duy trì tốc độ tăng cao, trong khi thị trường vốn phải mở rộng nhanh hơn. Mục tiêu này sẽ tạo triển vọng tích cực cho ngành chứng khoán trong năm 2027.